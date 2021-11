Comallo: Nueva obra de agua lleva la cobertura al 96%

(ADN).- El Gobierno de Río Negro y la Municipalidad de Comallo inauguraron la cuarta etapa del Plan Director de Aguas de la localidad, con lo que la cobertura de la red de agua potable alcanzó a un 96% de la población y en los próximos meses terminará de completarse.

La llegada del agua potable fue celebrada con un corte de cintas en la vivienda de una de las 138 familias beneficiadas, donde se hizo una inauguración simbólica con la apertura de una canilla y la salida del agua con buena presión, para alegría de los dueños de casa y numerosos vecinos.

El intendente Raúl Hermosilla presidió el acto inaugural, agradeció a la gobernadora Arabela Carreras y su equipo de gobierno por el financiamiento y destacó la importancia del Plan Director de Agua para Comallo: “esta obra es excepcional, no hay que naturalizarla y olvidarla, porque hasta hace no mucho tiempo nos decían que no era posible hacerla, que no podíamos soñar con estas cosas básicas”, afirmó.

“Esto cambió desde que tenemos un Gobierno presente en toda la Provincia, en cada lugar siempre como decía el slogan del ex gobernador Alberto Weretilneck, y con el trabajo que continúa la Gobernadora. Tenemos las puertas abiertas en todas las oficinas de Viedma para proyectar obras y hacer realidad nuestros sueños”, agregó.

Hermosilla explicó que en total el Plan Director ya ejecutó 3.800 metros de cañerías y que este nuevo sector conectado es “el barrio más antiguo del pueblo, por lo que la obra significa una reparación histórica. Traían agua con mangueras de otros sectores, con formas muy precarias”.

También resaltó que en esta y otras obras “se contrata mano de obra local, deja a mucha gente capacitada, además de herramientas y equipos, que quedan en el pueblo para ejecutar otros proyectos”.

El secretario de Obras e Infraestructura de Río Negro, Alejandro Echarren, informó que la obra completa lleva ejecutados más de $30.000.000 y ya están trabajando con Hermosilla en la quinta y última etapa, para abastecer a toda la localidad con agua potable, incluidos nuevos loteos para futuras viviendas.

Indicó que es financiada con el programa Juntos Municipios y destacó la “seriedad y prolijidad en la administración de los recursos provinciales” del intendente Hermosilla, ya que la obra está a cargo de la Municipalidad, con personal local especialmente capacitado.

Agregó que además la Provincia financia la obra de pavimentación de la avenida central de Comallo con otros $12.000.000 de inversión para la segunda etapa, cuyos trabajos comenzaron recientemente, y dijo que también desarrollan la ampliación del alumbrado público y otras tareas de urbanización.