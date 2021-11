“A Elías lo usaron”, asegura la familia de Garay

(ADN).- La hermana del joven asesinado este último domingo en la ocupación en zona de Cuesta del Ternero utilizó las redes sociales para hacer un sentido descargo.

“Estamos muy dolidos como familia, mi hermano murió por una causa que tomo en carne propia”, dijo Mary Garay, hermana de Elías, en una extensa carta publicada en la red social Facebook.

La mujer hizo una fuerte acusación al asegurar que “esta gente negoció con el cuerpo de mi hermano lo uso hasta último momento para su conveniencia”. En esa línea remarcó que “nosotros no sabemos si lo mato la comunidad (lof Quemquemtrew) para que no contara como viven, como los usan para obtener ganancia los referentes, nunca he escuchado que maten a un jefe de ellos siempre pagan con su vida los que entran a compartir su lucha y la hacen propia”.

“Hoy van a usarlo una vez más y esta vez para agarrarse del apellido de mi mamá para decir q mi hermano era mapuche y van a seguir usándolo para hacer política. Por eso hoy los de su sangre no vamos a salir a la calle… Queremos justicia, pero la pediremos a nuestra manera”, cerró su posteo la hermana de Elías.