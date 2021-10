Renunció fiscal que investigaba a los mapuches en Bariloche

(ADN).- La fiscal federal de Bariloche, Sylvia Little, presentó su dimisión al cargo que ocupa de manera interina desde 2017. La Procuraduría General aún no aceptó la renuncia, pero fuentes vinculadas al Juzgado aseguraron que es irrevocable.

Little, quien se desempeñaba como secretaria de la misma fiscalía, subrogó en el cargo al ex titular Jorge Bagur Creta, a quien el ex presidente Mauricio Macri le aceptó su dimisión el 1° de noviembre de 2017 a través del Decreto 886.

La información tomó estado público a partir de un tweet de la ex funcionaria Florencia Arietto, quien acompaña a Patricia Bullrich en algunas de sus recorridas por el país.

“URGENTE. Renunció la Fiscal Federal de Bariloche Dra. Silvia Little (SIC). Lo hizo luego de que la jueza subrogante Domínguez absolviera a María Nahuel, usurpadora de Mascardi que en la audiencia de imputación le revoleó un lapicero. Un desastre están haciendo”, publicó la abogada.

Según consigna el medio Infobae, fuentes del Juzgado cordillerano confirmaron la información y aseguraron que la renuncia responde, principalmente, al reciente sobreseimiento de la dirigente mapuche María Nahuel, quien fue imputada por agredir físicamente a la propia Little y entorpecer la investigación, en el marco de una audiencia que presidió el por entonces juez subrogante Gustavo Villanueva.

Además, desde el entorno de Little remarcaron que el fallo de la jueza Silvina Domínguez terminó de decepcionar a la fiscal, quien habría “acumulado numerosas frustraciones” en el último tiempo, por el poco avance de las causas por usurpaciones, cortes de ruta, incendios intencionales y ataques perpetrados por mapuches.