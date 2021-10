La CTA cuestionó el anuncio de viviendas para pastores

(ADN).- La central obrera acusó “una grave discriminación” y no descartó realizar una presentación judicial para frenar la decisión del gobierno provincial. Carreras había oficializado este acuerdo el miércoles en la localidad de Jacobacci.

Luego de conocerse la decisión del gobierno provincial de otorgar vivienda y cobertura social de Ipross a los pastores evangélicos, la CTA Autónoma criticó duramente esta iniciativa y su titular, Rodolfo Aguiar, sentenció: «Siempre se supo que las iglesias hacían política, pero nunca antes habían sido tan evidentes”.

“El tema de viviendas es muy sensible y su falta afecta a toda la ciudadanía. No está bien que se use el dinero de los rionegrinos para hacerle las casas a los pastores mientras hay decenas de miles de trabajadores y familias humildes que no tienen esa posibilidad», indicó el Secretario General de la central de trabajadores en la provincia.

«Los cuestionamientos sobre los subsidios a las iglesias de todos los credos han ido en aumento en los últimos años, pero aquí se pretende dar un paso más y financiar directamente a los párrocos. No descartamos realizar una presentación judicial, si así lo decide nuestro equipo de abogados», adelantó el referente de la CTA. El Gobierno de Río Negro informó que aportará todos los materiales necesarios para la construcción del inmueble, además de garantizar la cobertura médica para quienes perciban este beneficio.

Aguiar destacó que «la obra social provincial sufre recurrentemente crisis de financiamiento y eso le impide cumplir con las prestaciones mínimas a las que está obligada” y agregó: “No se entiende que ahora se pretenda sumar a personas que no aportaron y que no reúnen los requisitos exigidos para ser considerados beneficiarios. Acá se está violentando una ley. El enojo de los estatales es generalizado”. Actualmente existen más de 1.000 templos evangélicos en la provincia.

Ante la polémica decisión, el referente de la CTA cuestionó: «¿Quiénes y cuántos son los pastores? ¿De qué cultos? ¿Van a abrir un registro de inscripción? Ahora van a aparecer pastores por todos lados». A pesar que desde el Gobierno provincial aseguran que son 550 los pastores que cumplen con estos requisitos, la propia Asociación de Pastores de Iglesias Evangélicas de Río Negro (APIER) indicó que ese no es el número correcto pero no detalló cuál es el verdadero, por lo que podría aumentar esa cifra en los próximos días.