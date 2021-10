“Dentro de dos años voy a estar donde me escuchen”

(ADN). – “Yo gobierno como peronista, con orden e independencia económica, cuando se puede, y no tengo deudas. Creo en el trabajo y en la generación de empleo”, de esta manera definió al gobierno de Campo Grande -durante una conversación con ADN- el intendente Ariel Rivero.

“Soy peronista, no soy kirchnerista”, aclaró Rivero y agregó: “si dudan vengan a Campo Grande y vean el trabajo” y terminó de aclarar “estoy en política donde quiero estar, creo en el consenso y el diálogo y tengo el equilibrio necesario para eso” y “fundamentalmente creo en el trabajo”, reiteró.

“Es un momento de reflexiones profundas sobre cómo podemos acompañar a la provincia”, puntualizó Rivero y señaló que en esto “tiene mucha importancia el modelo rionegrino, porque cuando todos perdieron JSRN aumentó su caudal”.

Consultado sobre adónde va a estar dentro de dos años (para las próximas elecciones provinciales), respondió que “será donde me escuchen”, al tiempo que señaló que “el peronismo de Río Negro no es peronismo, sino un arreglo de tres o cuatro dirigentes que no se hacen cargo de las campañas electorales. Perdieron y se borraron -dijo Rivero- y dejaron de lado a muchos compañeros y este kirchnerismo en la provincia a mí no me representa”.

El intendente de Campo Grande expresó además, que tiene buen diálogo con la gobernadora Arabela Carreras y con todos los ministros y también con el gobierno nacional, “si uno lleva buenas propuestas te escuchan”, dijo.

“Voy a seguir en política para seguir transformando la historia de Campo Grande, como lo venimos haciendo”, enfatizó el jefe comunal y explicó que “en la primera elección gané por 300 votos, en la segunda, por 900 y cuando volví por tercera vez, no tuve rivales”.

A su entender en Campo Grande, en las elecciones nacionales de noviembre, el resultado no va a variar respecto de los guarismos de las PASO, “donde el Frente de Todos tuvo la peor elección de la historia”.

El desarrollo de Campo Grande

Ariel Rivero habla con entusiasmo cuando explica el potencial que tiene Campo Grande, dentro del enclave de Vaca Muerta, al tiempo que reflexiona que la explotación petrolera tiene sólo 15 o 20 años por delante y que para eso “hay que trabajar pensando en un futuro con energías limpias, como ya está trabajando nuestra gobernadora”.

Señaló que también es importante la diversificación de la economía, como la fruticultura, el Plan Castello y los frutos secos, entre otras actividades, y destacó el crecimiento de Campo Grande que recibe permanentemente a nuevos residentes, que “demandan servicios y en esto estamos trabajando con el gobierno provincial y es la demanda que hago al gobierno nacional”. Mencionó en este sentido la ruta 151, la doble vía de la 69 y la planta potabilizadora.

Sobre esta obra indicó que se trabaja con ENOHSA, donde hizo gestiones acompañado por Pedro Dantas, actual diputado nacional (FdT) y ex intendente. “Es inconcebible que Campo Grande no tenga una planta potabilizadora”, indicó.

Rivero también comentó que, con el crecimiento de la zona, no quiero que nos pase como en Añelo y otras localidades, donde hay una explosión demográfica, sin servicios. Destacó que hay que ampliar el hospital y los servicios de salud y educación.

Por último, el jefe comunal indicó que tiene expectativas con la terminación del Plan Castello, con el regadío de 1500 hectáreas con un parque industrial y también mencionó el proyecto -junto al DPA- de construcción de 1600 metros de costanera para unir los dos balnearios, “y para esto ya tengo el compromiso de la gobernadora”, dijo Rivero.