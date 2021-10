Berni calificó los ataques mapuches como “terrorismo”

(ADN).- El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires volvió a marcar diferencias con la Casa Rosada al asegurar que los ataques de mapuches en la región son actos de terrorismo y el Estado debe utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance para frenar la ola de violencia.

“Acá se discute si es una acción vandálica o terrorismo. Cuando el bien vulnerado que se ha atacado es la vida, hablamos de homicidios. Cuando el bien vulnerado es la libertad, hablamos de secuestro… Y cuando el bien tutelado es la paz social, hablamos de terrorismo; no hay que siquiera que dudarlo”, aseguró el funcionario bonaerense en diálogo con el periodista Tomás Méndez en radio Del Plata.

Berni aseguró que no tiene ninguna duda de que el Estado debe “poner todo el esfuerzo” para “terminar con este tipo de acciones”. Recordó además que como Secretario de Seguridad durante el gobierno de Cristina Kirchner enfrentó el inicio de esta ola de violencias: “Me fui a Bariloche, me comprometí a trabajar, hubo varias detenciones y no tuvimos más problemas”.

En otra entrevista concedida a Futurock, amplió: “En esto no hay que analizar muchas cosas. Hay que recorrer la zona sur, la zona donde se ha enfocado el conflicto y van a entender que la paz social está alterada, la gente tiene temor. Otra definición del terrorismo es infundir ideas a través del temor de la población y en toda esa zona la gente está atemorizada porque cree que le puede pasar en cualquier momento lo mismo que a otras personas”.