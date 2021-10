El ex dirigente justicialista debutó en un acto público en su nuevo espacio político. Fue en San Antonio Oeste, su ciudad, y dijo a quien quiso escucharlo que se sintió «a gusto, muy bien». El hombre dejó el foodtruck y comenzó a reunir voluntades, convocó a diferentes sectores de la sociedad y ya está militando para «ensanchar» la base de sustentación del oficialismo. El ex intendente y ex legislador suma un integrante a la «pata peronista» de Juntos.

