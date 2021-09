UnTER reclama regularizar los comedores escolares

(ADN).- “El gobierno provincial decidió definir una presencialidad plena para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, sin prever las garantías necesarias”, denunciaron los docentes.

La UnTER reclamó la regularización de los comedores escolares para “lograr garantizar la organización escolar y pedagógica de las instituciones y de las familias”.

Según detallaron los docentes, “las instituciones escolares solamente reciben un refrigerio con leche, té, pan, dulce y queso pero que en algunos lugares no alcanza de manera completa para todos los estudiantes”, situación preocupante en este contexto socioeconómico remarcaron. “El gobierno aduce que esta necesidad se cubre con la tarjeta NUTRE, entendemos que esto no es así, ya que en el relevamiento que hicimos desde el sindicato en las escuelas, esa tarjeta llega a destiempo y no cubre las necesidades de las familias”, se quejaron.

El gremio exigió se atienda esta situación con urgencia ya que “con la presencialidad plena se ha vuelto insostenible al no haber garantías por parte del gobierno provincial”.