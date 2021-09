Sierra Grande: ATE acampa y reclama aumentos

(ADN).- El gremio protesta en estos momentos junto a los trabajadores del municipio de Sierra Grande que han decidido no esperar más y manifestarse frente a los bajos sueldos.

“Estamos acá acompañando a los trabajadores municipales de Sierra Grande y ya le hemos enviado una nota al intendente para que adelante las paritarias que estaban previstas para octubre. La gente no da más, hay mucho hambre y esta situación no puede sostenerse un día más”, señaló Alicia Huencho, secretaria general de ATE Sierra Grande.

La dirigente detalló cómo los trabajadores se mantuvieron en sus puestos durante toda la pandemia, a pesar de las pésimas condiciones en las cuales debieron desarrollar sus tareas, pero ya no pueden seguir escuchando la pandemia como excusa para no atender a sus necesidades imperiosas. “Cuando llovía no tenían ni donde refugiarse, las casillas se llovían más adentro que afuera. Ahora decimos basta de manoseo, de persecuciones, de amenazas. No queremos que sigan usando la pandemia como excusa y amenaza sobre sus puestos laborales. La gente cumplió todo este tiempo, y el municipio no pago nunca si quiera una hora extra. Hasta acá llegaron los trabajadores”.

“Cobran y al otro día ya no tiene un pesos porque todo el mes tienen que pedir adelantos de sueldo, préstamos. Hay gente que llega a fin de mes y no tiene nada para cobrar. Los becados cobran 7 mil pesos y el sueldo de una persona que se está por jubilar es de 25.000. Necesitan ya ver una mejora reflejada en el próximo cobro. Por eso acá están los trabajadores de todos los sectores: perdieron el miedo y no se van a mover hasta que haya respuestas”, reclamó Huencho.

La protesta que tiene lugar en el obrador se mantendrá y se irá incrementando en la medida que no haya respuestas. Por estas horas los trabajadores y trabajadoras ya se encuentran acampando y preparan una olla popular.