«Hay que tratar de alcanzar el mejor servicio de Justicia»

(ADN). – “El mejor servicio de Justicia es un ideal que siempre hay que tratar de alcanzar, y en ese no voy a insistir”, dijo Sergio Ceci a ADN en su tercer día de asumir sus funciones como nuevo vocal del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y agregó que en “hay que ser paciente, sin dejar de avanzar, algunas veces con pasos cortos y otras con pasos largos”.

Ceci viene precedido de una vasta experiencia en el Estado y su llegada al máximo organismo judicial rionegrino se corresponde con esos antecedentes.

No encaja con la ornamentación y estilos de uso diario de los jueces del STJ, ingresa al edificio por la puerta principal de calle Laprida -obviando la entrada especial de 25 de Mayo – hace la cola junto con los empleados para el control sanitario Covid, frente al dispenser de alcohol en gel, y luego saluda personalmente a los empleados de mesa de entrada.

“Esto lo hago naturalmente con todos y lo voy a reforzar, porque me siento mejor”, señaló el juez al explicar la relación humana que propone en sus funciones.

El delito

Al abordar la situación de los casos de delitos y sobre todo de la participación de menores en estos casos, Sergio Ceci, especificó que “todos buscan una respuesta en el encierro y ese no es el camino” y destacó que “hay que tener una mirada por debajo del tema y trabajar en los menores, porque no todo corresponde al Estado, sino a toda la sociedad” y puntualizó que “la solución no es bajar la ley de imputabilidad”.

Reiteró que se reclama una rápida respuesta de encierro y si se piensa, esa no es la solución, la Justicia tiene que actuar y ordenar a otros poderes del Estado, “pero tampoco puede haber un gobierno de los jueces”, aclaró Ceci.

Opinó que en este tema “hay una mirada social colectiva que tiene enclave en la opinión pública muchas veces derivada de las cuestiones que están más a la vista” y expresó que esto tiene que ver con la información que llega de Buenos Aires, el AMBA y la Justicia Federal, “con el delito que vemos a diario, como mucha violencia y que plantean debates con la seguridad.

Aclaró además que “obviando el porcentaje de la participaron de los menores en las causas -que no es mucho- que toman estado público, muchas de las miradas están en la justicia penal” y aclaró que sin embargo fue trascendental modificar el sistema penal, con los juicios por jurados, que “pone un poco más de luz a lo que sucede en la tarea judicial”.

Manifestó el juez que estos temas no son privativos de la provincia, ni del país y son políticas de nivel social “hay legislación internacional, en la Constitución y normas sobre el tratamiento del delito en menores. No tengo la solución y si la tuviera no sería juez, sino secretario general de la ONU”, dijo Ceci.

Plazos de las causas

Sobre los plazos en la solución de las causas judiciales, el juez manifestó que hay principios que se van modificando, que la propia justicia tiene que solucionar y explicó que no hay demasiado atraso en las causas.

“Promediando las jurisdicciones es más que aceptable”, indicó e hizo referencia a las modificaciones procesales que aceleraron los tiempos. “Hay delitos que se cometen un sábado y el lunes ya se hace la primera audiencia”, explicó.

Agregó que “hay caso de Juicio por Jurado donde se juzga un crimen cometido en mayo del 2020. En materia penal es bastante rápido y en materia civil es más lento y se está modificando y creando oficinas civiles”.

“Estamos dentro de los plazos razonables y la cuestión laboral se está organizando”, manifestó Ceci.

Sistematización laboral

Sergio Ceci, se refirió también a la relación con el sistema laboral interno de la Justicia, donde “el personal está amparado por un gremio que protege y pone en riesgo a un servicio más eficiente”, si bien aclaró que la actividad es humana de la Justicia no se puede sistematizar demasiado.

“La idea es brindar servicios de Justicia en horarios vespertinos con mayor desarrollo y aprovechar toda la infraestructura existente, pero estas decisiones no se toman de la noche a la mañana se hacen con tiempo”, señaló.

Expresó que con la pandemia se produjeron los cambios al momento de tramitar expediente, se aceleró ola digitalizadora y “muchas veces esto exacerba a los abogados”.

Sobre sus primeros días en las nuevas funciones, Sergio Ceci, dijo a ADN que “no tenía grandes expectativas e idealizaciones de los lugares y como sospeche todo muy organizado. La gente es muy amable…estoy bien, disfrutando” y finalizó con una ironía” siempre pensé en escribir un libro sobre la energía y ahora estoy pensando en cambiar por uno de autoayuda”.