Docentes en pie de guerra por las jubilaciones

(ADN).- El gremio asegura ser «rehén de la compulsa electoral entre Nación y Provincia». La cartera de Economía de Río Negro ofreció una salida para destrabar las jubilaciones, pero espera la convocatoria de la ANSES.

Ante el reclamo de UnTER por la situación de casi 300 docentes que tienen trabadas sus jubilaciones, el ministro de Economía, Luis Vaisberg, planteó una salida que contempla diferentes alternativas teniendo como eje la liberación de los expedientes suspendidos por Anses y un pase progresivo de todas las sumas no remunerativas. Provincia remarcó que se encuentra a la espera de la convocatoria desde Nación.

En las últimas horas la titular de la UDAI Viedma de la Anses, Evelyn Rousiot, confirmó que el alto porcentaje de sumas no remunerativas que constituyen los salarios, lo que provoca la demora en el avance de unos 300 expedientes, no es particular en Río Negro, sino que ocurrió en diversas provincias del país, ante situaciones similares.

El gremio docente ya le planteó al ministro Vaisberg que se trata de un conflicto que «avasalla derechos de compañeros» y advirtieron al representante del gobierno que de no haber una pronta respuesta, «será motivo para impulsar las acciones políticas necesarias hasta lograr las jubilaciones pendientes».