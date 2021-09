Cierre del FdT. “Sabemos que el triunfo está ahí”

(ADN).- También en Bariloche, al igual que lo hizo el oficialismo provincial, cerró su campaña el Frente de Todos, con la presencia de su primera candidata, Ana Marks, el senador nacional Martín Doñate, la senadora nacional Silvina García Larraburu, la presidenta del PJ rionegrino Alejandra Mas, la presidenta del bloque de legisladores María Eugenia Martini, legisladores, concejales locales y militantes

“Sabemos que el triunfo está ahí. Ahí están los sueños por una patria libre, justa y soberana, y de un pueblo que quiere ser feliz. La única forma es con un gobierno popular. Que no nos digan que Río Negro puede ser feliz y crecer en cualquier proyecto de país. Sabemos muy bien lo que sucede cuando gobierna la derecha. Y nosotros somos el pueblo, los representantes de los trabajadores, el territorio y quienes podemos construir esa felicidad”, aseguró la precandidata al cerrar su discurso y convocar a la militancia a “defender los votos” en los comicios de este domingo.

Marks se mostró “emocionada por la participación de la militancia, hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para traerle un poco de felicidad al pueblo en este tiempo tan difícil”.

“Veo compañeras y compañeros con los que combatimos al macrismo tan fuerte en esos años, en un Concejo Deliberante muy difícil, defendiendo con el Abuelazo ante el avance contra sus derechos; trabajando con los movimientos sociales en la emergencia alimentaria porque veíamos que todos los días el macrismo disminuía la capacidad de comer de los argentinos y teníamos la esperanza puesta en el triunfo de 2019, cuando el pueblo rionegrino abrazó a Alberto y Cristina para volver a recuperar la esperanza y poner de pie a Argentina”, manifestó.

“Cuando todo se vino abajo con el virus, allí estuvo Alberto, Cristina, un Estado presente, todos los del Frente de Todos haciendo lo que podíamos para que el pueblo no sufra tanto. Alberto y Cristina nos abrazaron, y no podía ser de otra manera en un gobierno peronista que piensa todos los días en la felicidad de su pueblo. Y allí llegaron las vacunas, las ayudas, la tarjeta Alimentar, el IFE, los ATP, los Repro y parecía que nada era suficiente, pero el Estado estaba ahí, amorosamente cuidándonos, como lo hubieran hecho Perón, Evita y Néstor”, destacó.

Luego aseguró que “estamos en unidad, esa que a veces nos cuesta tanto, y hoy está. Esa unidad que cuando no la logramos nos cuesta el dolor del pueblo. Convoco a redoblar los esfuerzos para que este triunfo que vamos a tener sea el comienzo de un proceso de unidad en Bariloche y Río Negro, que nos permita pensar que el campo popular tiene que gobernar esta ciudad, poner orden donde está gobernando el mercado en una ciudad en la que todos los días sufre nuestro pueblo”.

Por su parte, el senador Doñate afirmó que “necesitábamos recuperar la mística, volver a la vida que queremos. En el transcurso de este tiempo, caminando la provincia de Río Negro, confirmé que no nos equivocamos. Nuestro Frente tiene una militancia con una potencia que estaba esperando para volver a las calles a defender a este gobierno”.

Agradeció el esfuerzo de la militancia “para llevar el sueño, la esperanza de Alberto y Cristina de poner Argentina de pie. Encontramos un país en terapia intensiva, y cuando estábamos empezando a salir, el Covid puso partas arriba al mundo. Tuvimos que dedicar todo nuestro esfuerzo y recursos a tratar de salvar la vida de los argentinos. Todo ha sido mucho más fácil en el último tiempo, porque tenemos cuatro candidatos, y especialmente a esta mujer barilochense de 35 años con una capacidad de trabajo admirable, que no ha parado de caminar la provincia, los 39 municipios, todos los parajes, atendió a todos los intendentes e instituciones, llegó con todos los programas nacionales para que esta provincia no estalle en mil pedazos”.

Finalmente dijo que “esa es la opción de este domingo: votar a Ana para tener un Estado federal cada vez más presente o volver al triste pasado del endeudamiento que representan Agustín Domingo y Aníbal Tortoriello. Eso es deuda, es pasado, es tristeza. Ana es futuro, es desarrollo, es Estado presente y nos va a dar esta primera alegría, este primer paso de una larga marcha para recuperar Río Negro y Bariloche”.

María Eugenia Martini dijo que “los que gobiernan esta provincia y esta ciudad nos quieren instalar que hay una grieta y que ellos van por el centro. ¿De qué centro hablan? Este el proyecto del Frente de Todos, cuya propuesta es incluir, redistribuir, generar trabajo y cuidar a los argentinos. Si ellos van por el medio, ¿hay medio trabajo, hay medios derechos? Nos los hay. Se llega o no a fin de mes. Si no son de izquierda y no son de derecha. ¿Qué carajo son?. Son de derecha”.

En alusión a Domingo aseguró que “el candidato que lidera el proyecto de JSRN es el fiel representante de la deuda que nos hunde en Río Negro día a día: 52 mil millones de pesos de deuda. ¿De qué proyecto provincial hablan, de qué proyecto productivo hablan?”

Resaltó la importancia “de ver acá a tantos jóvenes. No me cabe duda que van a ser ustedes, los pibes y pibas, los que van a transformar Río Negro”.

“Tenemos una candidata que se las trae, que no paró, que conoce cada rincón de esta provincia y es un orgullo que una mujer encabece la lista del FdT. El domingo a reventar las urnas de votos azules”, concluyó.

La presidenta del PJ, Alejandra Más agregó que “estamos ante un desafío enorme como peronistas, militantes y personas comprometidas con el movimiento nacional y popular. Tenemos que dar una batalla decisiva, ponerle un freno a la antipolítica y decirle basta al neoliberalismo que quiere volver a atrapar al pueblo de Argentina y Río Negro. Tenemos a los mejores candidatos, que han surgido de la unidad, que fueron producto del consenso”.

Manifestó que “este Frente nos incluye, nos contiene y lleva adelante las políticas, proyectos y decisiones de Alberto y Cristina. Tenemos que seguir enfrentando desafíos. Estoy segura de que el domingo la ciudadanía va a respaldar a un Estado presente, que puso por encima de cualquier otra cosa la vida y la salud de argentinos y argentinas”.

Apuntó a JSRN al afirmar que “quienes gobiernan esta provincia tienen la caradurez de decir q Nación no está presente en la provincia, cuando tenemos una inversión de 13 mil millones de pesos en distintas obras que se están ejecutando en municipios y ciudades. Hablan de falta de federalismo, pero eso no lo dicen cuando van a Buenos Aires para pedir plata para pagar sueldos a empleados públicos provinciales. Quienes hablan de flexibilización laboral se atreven a poner en duda los derechos adquiridos por trabajadores y trabajadoras. No sólo de esta provincia, sino de todo el país”.

“Como peronistas, como militantes del FdT, tenemos la enorme alegría de haber desarrollado un gobierno con presencia en todo el país. La ciudadanía va a seguir respaldando, le va a poner un freno a esta oposición destructiva y salvaje que quiere volver al gobierno para hacer negocio para los propios, los amigos, los más poderosos, olvidándose de los que menos tienen. Los invito a salir nuevamente a enamorar, con un mensaje de esperanza, para volver a tener un triunfo categórico para asegurarle al gobierno nacional la mayoría que necesitamos en el Congreso para poner a Argentina de pie”, concluyó.