Casi $300 millones para reforzar la flota policial

(ADN).- Entre camionetas, autos y motos la Policía de Río Negro incorporará casi 80 vehículos para reforzar su flota.

Carreras encabezó la apertura de sobres donde la empresa Productos SRL ofertó $30.297.463 para la compra de 24 motocicletas tipo Enduro equipadas como patrulleros, mientras que Autossan presupuestó $84.434.000 para 14 camionetas tipo pick up 4×4 y $64.176.00 para 12 camionetas tipo pick up 4×2. No hubo ofertas para 30 vehículos sedan 4 puertas y un sedán híbrido.

“La seguridad nos impone desafíos en forma permanente; estamos monitoreando permanentemente cada una de las iniciativas para proveer de mejor iluminación de los barrios, de tecnología a la Policía y también la compra de vehículos”, sostuvo la Mandataria, que estuvo acompañada por el intendente de Viedma, Pedro Pesatti y la secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, Betiana Minor.

“Estamos con índices favorables en materia de seguridad pero nunca es suficiente, por eso estamos trabajando con un fuerte compromiso. Asimismo estamos monitoreando cada una de las intervenciones y operativos para garantizar que se realicen en el marco de la ley”, completó Carreras.

La compra de vehículos corresponde a una inversión realizada en parte con fondos provenientes de las renegociaciones petroleras, asignados a la Secretaría de Seguridad para continuar fortaleciendo a las fuerzas de seguridad.

“Gracias a la decisión de la Gobernadora de poner casi $300.000.000 a disposición de la Secretaría para ser destinado a la necesaria movilidad para la Policía de Río Negro, que tanta tarea ha hecho y tanto esfuerzo a realizado en el marco de la pandemia”, destacó Minor.