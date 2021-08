(ADN). – La foto de Alberto Weretilneck con Javier Iud, publicada en el twitter del senador, fue tan elocuente como la incorporación del intendente de Fernando Oro, Mariano Lavín a JSRN y no pasó inadvertida para la política.

Si a esto agregamos que el ex intendente de San Antonio y ex legislador peronista Javier Iud, comentó a ADN que “me entusiasma volver a la política con Juntos Somos Río Negro”, el encuentro estuvo rodeado de definiciones en el marco de la tarea que se ha impuesto el senador de sumar voluntades para lo que pareciera ser su retorno a la gobernación rionegrina.

Contó que Weretilneck se mostró “interesado en que me sume al proyecto de un nuevo gobierno, porque va a volver y me encantaría ser parte”, destacó Iud.

La reunión se desarrolló, el miércoles, en la sede partidaria de JSRN, en Viedma, con la presencia además de Facundo López, y surgió “por una invitación de Alberto -explicó Iud- con quien tengo una relación de afecto muy grande, además de la política”.

Señaló que “para mí fue muy importante desde lo personal porque después de 25 años de militar en el peronismo, perdí todo contacto con la dirigencia del partido. Nunca más me llamaron y me imagino que es porque no les seré útil”, comentó a estas Agencia, no sin un dejo de reproche.

“Uno siempre puede volver a la cancha”, respondió ante una pregunta y adelantó que “me entusiasma volver a la política con Juntos Somos Río Negro”.

Sobre su actividad en la política, expresó desde hace dos años que está alejado, pero que en San Antonio siempre le preguntan por su retorno y recordó que ganó las elecciones municipales “con el 80% de los votos y me fui con el 60% de imagen positiva, que no es poco”, afirmó. “De cada tres, dos me quieren”, indicó.

Sobre su cambio “de equipo” sostuvo el ex intendente y ex legislador peronista que “encuentro más compañeros en Juntos que en el peronismo, que se ha ido nutriendo de gente asociada a un cargo”, al tiempo que destacó la presencia de peronistas en JSRN, como el intendente de Viedma, Pedro Pesatti, entre otros.