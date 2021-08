Los terrenos de APEL ya pueden ser entregados a sus dueños

(ADN).- Luego de siete años y medio, la Legislatura de Río Negro reintegró a la Asociación Personal de Empleados Legislativos (APEL) las tierras correspondientes a un loteo de 555 parcelas en Viedma.

El acta se firmó el viernes en una escribanía local, lo que permitirá al sindicato comenzar el proceso de entrega de los terrenos a sus propietarios después de 7 años de intervención por parte de la Legislatura de Río Negro

A partir de ahora, con la documentación en manos del gremio donde consta el pago de los propietarios, la entrega de dichos terrenos debería ser de manera ágil. Suerte distinta correrán los propietarios que judicializaron la situación, donde se deberá analizar una solución diferente.

El titular del gremio, Alejandro Gatica, remarcó que “ahora sí seremos responsables si no los entregamos, pero durante siete años y medio nos responsabilizaron de algo que no podíamos hacer por no contar con los elementos necesarios”. Finalmente destacó que “creo que es el único loteo de Viedma que se entrega con todos los servicios e infraestructura completa” y admitió que su error fue haber puesto plazo de entrega en esas condiciones.