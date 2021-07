UPCN también aceptó la oferta del gobierno

(ADN).- A partir de julio, los salarios de los estatales tendrán un aumento del 4%, en agosto se sumará otro 5%, se prevé para septiembre el 6%, en octubre el 3% y para noviembre el 4% completando el 35% de aumento anual. Además, los agentes del Ministerio de Salud; Desarrollo Humano y la SENAF recibirán un plus pandemia del 6,09 llevando la paritaria hasta el 41,09%.

Pese a aceptar la propuesta, los estatales nucleados en la UPCN pusieron como condicionamiento que en un mes y medio se deberá a reunir la mesa de la Función Pública para revisar estos números, la inflación y los ajustes que deberán hacerse o no para seguir adelante. A su vez, el gremio pidió que si la inflación de algún mes es menor al monto que se cobra (por ejemplo si la inflación de agosto es menor al 5% o la de julio menor al 4%, etc.) no será considerado a favor del cálculo anual, sino un inicio de recuperación de lo perdido.

Luis Rosas, referente de la UPCN, dijo que el sindicato seguirá insistiendo por la recuperación del salario, pero valoró la reanudación del diálogo con el gobierno. “Apenas hace dos meses retomamos un diálogo cortado por más de cuatro años y celebramos esto como una oportunidad de avanzar, aunque sea de forma paulatina, en la recuperación”.