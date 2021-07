Kicillof en Patagones. Entregó viviendas y firmó convenios

(ADN).- El gobernador bonaerense visitó Carmen de Patagones acompañado por el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y sus ministros de Salud, Infraestructura, Gabinete y Comunicación, Daniel Gollán, Agustín Simone, Carlos Bianco y Jesica Rey respectivamente.

En primera instancia, la comitiva se reunió con el Intendente en el Palacio Municipal, donde se concretó la firma de dos importantes convenios; uno de ellos, sobre agua potable y saneamiento, mediante el cual el municipio recibirá asistencia financiera, a través del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, para el traslado de la planta depuradora de líquidos cloacales, y otro convenio que permitirá la ampliación de la red cloacal en los barrios Ceferino y Villa Del Carmen.

Posteriormente, Kicillof y Zara, junto a los funcionarios nacionales, provinciales y municipales, se trasladaron al predio donde se ubica el barrio de las 77 viviendas, para concretar la entrega a los adjudicatarios que aguardaban la finalización de las últimas 12 unidades.

Luego de saludar a los presentes, el Intendente tomó la palabra y agradeció el acompañamiento “nuestro compromiso es cumplir con lo que nos comprometimos desde el inicio de la gestión; hacer que Patagones crezca y, en particular con este barrio de 77 viviendas. Acá quiero detenerme para contar que en el 2015 cuando llegamos este barrio estaba paralizado hacía un año y medio. Ahí empezamos a trabajar para reactivarlo lo más rápido posible pero nos encontramos que el barrio tenía un 69 por ciento de avance y se había certificado con el 84”.

“Tuvimos que hacer una presentación a la justicia para que Nación nos destrabe los fondos. A partir de allí con mucho esfuerzo del gobierno municipal pudimos entregar 11 viviendas a fines del 2016 y licitamos en el 2017 y en julio, casi en esta fecha entregamos 48. Una de las empresas que licitó empezó a tener problemas económicos, le dimos tiempo, no cumplieron con los plazos, rescindimos el contrato y volvimos a licitar en 2019; nos encontró la pandemia en 2020 y ahí con un arduo trabajo con el Ministro Simone y con Gabriel Katopodis reactivamos en octubre del año pasado, entregamos algunas más en febrero y hoy terminamos de entregar las 77”, añadió el jefe comunal.

En el mismo sentido, señaló que “eso ha sido porque hemos tenido siempre el acompañamiento de los gobiernos nacional y provincial y en esta oportunidad también ha sido posible y agradezco a todo el equipo del gobierno provincial, porque sin la presencia del gobierno nacional y provincial es muy difícil para como nosotros Estado Municipal avanzar con distintas obras”.

“No solo estas viviendas que entregamos hoy, tenemos también la reactivación de las 53, licitamos la semana pasada las 50 que anunció el Gobernador y agradezco a Katopodis porque a través del plan “Argentina Hace” estamos haciendo una red cloacal en el barrio Villa Dolores y pavimentación, a lo largo y a lo ancho del Partido de Patagones y ese es el trabajo mancomunado que debemos tener entre Nación, Provincia y Municipio, así lo hemos hecho y así lo vamos a seguir haciendo”, enfatizó Zara.

Para finalizar, dirigió un sentido mensaje a los adjudicatarios de las viviendas, “agradezco a los vecinos, fueron ellos los que esperaron, los que hicieron fuerza para que las viviendas se terminen, para entender el tiempo que llevaba esto y los felicito porque todos quieren un techo propio y hoy ustedes lo tienen”.

En su alocución, el Ministro de Obras Públicas de la Nación afirmó que “estas casas se han hecho en tiempos de pandemia, muy complicados pata todos los argentinos, pero cada obra que terminamos, cada vivienda que se entrega, cada ruta, cada camino, cada obra de agua, de cloacas, cada escuela es también la valoración del esfuerzo que hizo nuestra gente en esta pandemia, es reconocer el enorme esfuerzo que hicieron en todo este tiempo cuidándose. Y mientras ustedes se cuidaban, el Presidente de la Nación, el Gobernador de la Provincia estaban haciendo estas obras y proyectos que son los que van a permitir que Patagones, la Provincia y el país estén más fuertes para el día después de la pandemia y ese día esta muy cerca. Es este gobierno que va poner en marcha la Provincia, todo el aparato productivo de la Provincia, la industria nacional para que todos vayamos encontrando un horizonte hacia adelante”.

Para finalizar la ceremonia, tomó la palabra el Gobernador de la Provincia, Axel Kicillof. “Que lindo estar de vuelta acá en el extremo Sur de la Provincia. Cuando estábamos en campaña vinimos y dijimos que íbamos a gobernar absolutamente para todos los distritos de la Provincia; que no hay bonaerenses de primera, ni de segunda y aquí estamos trayendo obras, inaugurando casas, prometiendo y construyendo el futuro de Patagones y de toda la Provincia de Buenos Aires”, expresó.

Del mismo modo, añadió que “nos toca atravesar una de las etapas más complejas; esta pandemia, que se recordará como un documental de alguien que tiene un familiar que atravesó una guerra o catástrofe, asi se recordará esta pandemia que estamos transitando”.

Asimismo, el mandatario confirmó el pase del Distrito a la Fase 3 y, en ese sentido, señaló: “Lo primero que quiero hacer adelante del Intendente es agradecerles la solidaridad, el esfuerzo, la conciencia, el sacrificio al pueblo de Patagones que cuando los casos subieron hicieron caso, se cuidaron, cuidaron a los demás y los casos están bajando y hemos vuelto a la Fase 3 que nos permite más actividades y así vamos a seguir trabajando, si escuchar a aquellos que todo el tiempo conspiran contra esto de cuidarnos entre todos, que piensan que de esta, como de cada una que nos toca pasar nos salvamos solos olvidándonos de los demás sin pensar en el otro y la pandemia sirve para eso, saber que hay que cuidarse para cuidar al otro, al más vulnerable, al que está al lado”.

“Además repasábamos hoy los números con el Intendente y decíamos que hace poco comentaban que en Argentina y en la Provincia no había vacunas, no había un plan de vacunación, y daban los números y el 80 por ciento de los que se inscribieron en Patagones recibieron la vacuna, estamos cerca de tener a todos los inscriptos protegidos y es una acción del Gobierno Nacional, de nuestro presidente, y con nuestro ministro de salud, Daniel Gollán hemos luchado para que en toda la Provincia no falten camas, respiradores, barbijos y que ahora a nadie le falte su vacuna, vamos a vacunar a toda la Provincia de Buenos Aires, le guste a quien le guste”, enfatizó.

En el mismo contexto, el gobernador opinó: “Creo que cuando tocan los desastres se ve de la madera que está hecho cada uno, esta el que especulan, que busca una ganancia, que actúa con egoísmo y aquel que colabora, que actúa con solidaridad y da una mano. No estoy acá en campaña electoral, estamos en una campaña de cuidado, de vacunación que viene funcionando contra viento y marea y a una velocidad altísima”.

“Me importa comentar que en medio de una situación compleja como la pandemia que nos tuvo ocupados 24 horas por día para hacer lo que había que hacer, como generar el fortalecimiento al sistema sanitario; aquí también se agregaron respiradores, se acompañó al municipio, se hicieron todas las ampliaciones del sistema de salud, se trajeron insumos; recibimos 7 barcos de insumos porque no había, recibimos 31 aviones, 400 toneladas de equipamiento de protección donde el objetivo era que esta pandemia todos y todas las bonaerenses supieran que había al lado de ellos un gobierno que protege y acompaña”, dijo Kicillof respecto al sistema de salud.

Luego, afirmó que “mientras hacíamos esto, no podíamos olvidarnos de lo que faltaba hacer, recibimos una Provincia con una deuda inmensa y por todos lados, con proveedores y sobre todo con la gente, por eso mientras combatíamos la pandemia, buscábamos la vacuna estábamos pensando en el futuro, estábamos pensando en el después”.

Sobre el final de su discurso, el Gobernador bonaerense anticipó que “esta pandemia va terminar y cuando podamos abandonar los cuidados que nos restringen y angustian, una vez que terminemos con todo eso, vamos a ver que no estuvimos de brazos cruzados, que se llevaron adelante las obras que había que hacer, como esta obra y me pedían recién los trabajadores, sus representantes; los compañeros y compañeras de la construcción y de todos los rubros que sufrieron la pandemia, quiero que sepan que vamos a sacar adelante la provincia, con obras por todos lados, con la educación, con la salud, el trabajo, la producción y estamos haciendo lo necesario para que cuando la pandemia termine estemos listos para mirar adelante, prender y arrancar a la Provincia junto con nuestro Presidente Alberto y junto con los 135 municipios bonaerenses, porque esto lo quiero marcar, hubo épocas donde había que ser del partido del gobierno para recibir ayuda y hace poquito nosotros entregamos 9 patrulleros para que haya mas seguridad en Patagones y también trabajamos en las escuelas porque estaban complicadas y llevamos 10 obras escolares con el Plan Escuelas a la Obra”.