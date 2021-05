La UNRN en el territorio

(Por Anselmo Torres*). – Durante las dos semanas pasadas mantuvimos una serie de reuniones virtuales con las y los Concejales representantes de los diferentes bloques de la ciudad de Viedma: del bloque del Frente de Todos, con Luciano Ruiz y Zulma Romero; con Vanessa Cacho Devicenzi, partido PAR; con Roberta Scavo de Juntos por el Cambio y con la presidenta del Concejo Deliberante Maricel Cevoli y los representantes del bloque oficialista Silbana Cullumilla, Marcos Magnanelli y Pedro Bichara. Quedó pendiente otra reunión con Pedro Sánchez de Somos Viedma, que por un tema de agenda común se reprogramará para los próximos días.

Es objetivo principal de estas charlas establecer un intercambio fluido y permanente entre la UNRN y los y las concejales de la ciudad de Viedma. Presentamos, para trabajar la correcta vinculación de nuestras dos instituciones, la labor de la Subsecretaría de Extensión de la Sede Atlántica, que continuará canalizando las necesidades de formación que vayan surgiendo en el territorio, sean estas de carácter puramente académico destinadas a la comunidad universitaria, como a actores extrauniversitarios, atendiendo a solicitudes y demandas de distintos sectores sociales, productivos, culturales, políticos o económicos.

En los encuentros realizamos un repaso sobre el funcionamiento de la Universidad desde sus inicios y los trabajos que se han realizado desde que comenzó a funcionar plenamente en el 2009, ya más de 12 años sin contar el tiempo de proyecto previo a la apertura de las clases.

La Sede Atlántica y el Rectorado de la UNRN, ambas situadas en la Capital rionegrina, son generadoras de más de 400 puestos de trabajo solo en esta ciudad, entre personal docente y nodocente, además de un sinnúmero de personas que prestan servicios de diferente índole que permiten el normal funcionamiento de una estructura de estas dimensiones. Es una gran fuente de recursos, constituye una de las más importantes en la ciudad, y la casi totalidad de su presupuesto queda en la ciudad de manera directa con los servicios y contrataciones y de manera indirecta con estudiantes que vienen de otras ciudades e invierten en alquileres, servicios de todo tipo, etc. Agreguemos como plus, no menos importante, que cientos de estudiantes eligen quedarse en Viedma, eligen la UNRN, evitando así que ingentes recursos migren hacia otros centros tradicionales de formación universitaria de grado y posgrado.

Por supuesto aprovechamos las conversaciones para promocionar la oferta académica de la UNRN y poder trabajar en conjunto sobre las necesidades profesionales de la ciudad para un futuro. Al respecto, quisimos resaltar que los y las estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro tienen en los planes de estudios de las carreras, el deber de realizar un Trabajo Social Obligatorio (TSO). Allí los y las estudiantes asumen un compromiso social con el territorio apuntando a la resolución de problemas concretos, en particular de los sectores más vulnerables, compartiendo conocimientos, habilidades y destrezas vinculados a la vida cotidiana y al ejercicio pleno de sus derechos y del desarrollo de la ciudadanía. Bien articulado con auténticas necesidades de la comunidad, estas tareas llevadas adelante por los y las futuros profesionales son un punto de partida muy interesante para abordar en forma conjunta.

Este ciclo de charlas y reuniones con los principales actores y representantes del sistema democrático local, que decidimos poner en marcha personalmente y que continuará con el trabajo de las áreas específicas, refleja la importancia que tiene para nuestra Universidad trabajar en conjunto con y para el beneficio e interés del territorio compartido.

*Vicerrector de la Sede Atlántica de la UNRN