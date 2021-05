Hospital Zatti:cinco muertos y terapia intensiva completa

(ADN). – La situación sanitaria, a causa de la propagación del Covid en Viedma no da tregua, y complica la capacidad del hospital Artémides Zatti, a la par que las autoridades provinciales continúan reforzando los cuidados preventivos y la convocatoria a la comunidad de no circular, si no es necesario, para evitar el colapso sanitario.

Se produjeron cinco decesos en Viedma, aunque algunos trascendidos hablan de seis vecinos depositados en la morgue del nosocomio. El sector de Terapia Intensiva está todo ocupado y se realizan intubaciones en las Salas de Cuidados Mínimos e Intermedios, incluso en la Guardia, según pudo conocer esta Agencia.

El lunes se flexibilizan las medidas de apertura de actividades y se extiende el horario de circulación de personas. Sería menester que cada ciudadano viedmense haga un ejercicio de responsabilidad civil y asuma todos los cuidados posibles para evitar los contagios de Covid y no transitar por la ciudad si no es imprescindible. De esta manera se ayuda al personal hospitalario y de salud -al borde del colapso- en su trabajo cotidiano de atención de pacientes de coronavirus.