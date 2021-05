Hidrógeno Verde. Producir sin contaminar

(ADN).- La puesta en marcha días atrás de la Mesa Hidrógeno Verde Río Negro, creada por decreto por la gobernadora Arabela Carreras, fue bien recibida por el ámbito científico tecnológico de la Provincia, especialmente en Bariloche, donde el sistema de educación, investigación y aplicación lleva décadas de trabajo tras el objetivo de la obtención ecológica del combustible energético más limpio del mundo.

“Es destacable lo que dijo la Gobernadora al convocar la Mesa, que apunta a una política de Estado en el tema que vaya más allá de su gestión y trascienda a otros gobiernos. Eso sería fantástico”, expresó el investigador del Instituto Balseiro, Gabriel Meyer, entrevistado por Limay TV.

Todas las formas de producir energía generan contaminación o impactan en el ambiente, en mayor o menor medida. La hidrocarburífera es la principal, basada en combustibles fósiles, se va acabando, además de afectar la naturaleza gravemente.

Por eso el mundo avanzó en las últimas décadas al uso del hidrógeno como fuente de energía no contaminante y basada en un elemento muy abundante en la naturaleza. Se obtiene del agua y de otras fuentes, y al usarse produce agua.

En función de esas virtudes, la industria tecnológica avanzó mucho con sistemas de energía basados en hidrógeno, tanto móviles (vehículos) como fijos (casas).

Lo que aún no está resuelto es cómo obtenerlo en forma ecológica, debido a que no se encuentra libre (no puede “recolectarse”), sino que hay que producirlo de maneras que tienen también un impacto ecológico.

El Hidrógeno Verde es precisamente el objetivo de múltiples investigaciones en todo el mundo, más avanzadas en Río Negro gracias al polo científico tecnológico que es Bariloche.

Esta es la ventaja comparativa que llevó a la Gobernadora a impulsar la Mesa Hidrógeno Verde Río Negro, con el foco en convertir a la provincia como productora de este combustible.

La entidad es presidida por la Gobernadora y sumará a la Secretaría de Estado de Energía, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, la Agencia RN Innova, la Agencia RN Invierte, Eólica Rionegrina SA e INVAP SE.

Además se integrará con referentes nacionales, de universidades, organizaciones ambientales, científicos e investigadores de diversas entidades.

Meyer explicó que la búsqueda de Hidrógeno Verde apunta a sistemas superadores de la forma de obtener el elemento, de producirlo en forma no contaminante.

Ante el desafío se avanzó en energías disponibles y que ecológicamente limpias, y “lo primero que viene a la cabeza es sacar energía del viento, el sol o las mareas. Cada una de esos desarrollos tienen algo de impacto, pero menor que otras”.

Explicó que el Hidrógeno Verde es la forma de producir hidrógeno usando algún camino energético que sea lo más limpio posible frente a los caminos se van cerrando”, como la energía solar, eólica, mareomotriz, hidroeléctrica o nuclear.

“Por eso nos convocaron a la Mesa a nivel provincial. Nosotros siempre intentamos formar mesas para atacar los problemas que tenemos, y en este caso la provincia nos sorprendió por el gran interés en armar algo para poder llegar a buen puerto. Esperamos que sea una iniciativa que dé resultado”, afirmó el científico.