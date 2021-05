Con demora. Víctimas de violencia de El Bolsón con el STJ

(ADN). – Tuvieron que esperar un año y medio para que finalmente miembros de la agrupación Familiares de Víctimas de Hechos de Violencia de El Bolson sean atendidos mañana -por video conferencia- y luego que tuviera que intervenir el Observatorio Nacional de Víctimas, según explicó Luis Albornoz del Grupo Justicia Comarca.

«Si bien, en todos los casos de nuestro accionar, como grupo de ciudadanos que acompañamos a familiares de víctimas de hechos violentos, hemos ido por el ideal de construcción de puentes entre la Justicia y las personas y siempre hemos preferido las vías pacíficas y la búsqueda de esa Justicia como recurso superlativo para el entendimiento democrático, no podemos dejar de expresar lo tanto que hemos esperado este encuentro y también lo defraudado que nos sentimos a lo largo de todo este tiempo, en el que no solo no pudimos reunirnos con las autoridades judiciales sino que las causas tampoco avanzaron», dijo Albornoz.

Destacó que «nos complace enormemente que el Observatorio Nacional de Víctimas se haya hecho eco de nuestro reclamo, a la vez que les haya solicitado a las autoridades del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que “se dé respuesta a la petición efectuada por el grupo» y explicó que

«Una muestra más de que la Justicia (en su faz administrativa), se moviliza por efectos espasmódicos, que muy poco tienen que ver con las necesidades de las personas. Razón por lo cual, si bien celebramos el encuentro que tendremos mañana, no dejamos de pensar en los tantos ciudadanos o ciudadanas que se encuentran al desamparo, precisamente de la Justicia, y que no cuentan con el acompañamiento y la insistencia de un grupo como el nuestro, que, aún cuando sepamos que para muchos somos molestos, jamás renunciaremos al objetivo encontrar a las personas con el servicio de Justicia, ya que para nosotros, eso no es ni un discurso ni la diatriba burocrática de los funcionarios, sino el ideal que intentamos construir a diario, por la memoria de nuestros seres queridos y perdidos», indicó.

Finalmente Albornoz exlicó que «así como varias veces hemos hecho público nuestro reclamo por este encuentro con las autoridades del Superior Tribunal de Justicia, hacemos público ahora que después de tanto tiempo se nos haya concedido la reunión, en la que buscaremos dar a conocer nuestro parecer sobre las causas, las necesidades y nuestro desamparo frente a la Justicia».