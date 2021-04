Carrió coincide con el gobierno en suspender las PASO

(ADN).- Elisa Carrió se mostró a favor de la idea del gobierno de postergar un mes la realización de las primarias y las elecciones generales, y pidió no dejarse «arrastrar» por el ala dura de Cambiemos que rechaza cualquier acuerdo.

La líder de la Coalición Cívica salió a tratar de saldar la discusión interna y envió un fuerte mensaje contra los grupos del macrismo que intentan voltear cualquier posibilidad de acuerdo con el oficialismo para correr un mes la realización de los comicios.

«Le pediría a Juntos por el Cambio que no dramatice algunas cosas. Yo fui la primera en decir que había que correr la elección. Porque las personas mayores, por una cuestión racional, en el mes más frío del año no nos podemos arriesgar e ir a votar. Porque incluso con las vacunas puede haber contagios», afirmó Lilita en una entrevista con TN. «Tiene que haber una mayor serenidad. Imagínese en este desastre sanitario que viene a políticos peleando por el cargo de diputado, es una inmoralidad», agregó.

La ex diputada se mostró a favor de la idea de postergar un mes las elecciones «aunque las redes digan lo que digan y algún político quiera hacer política con la bronca de la gente, nosotros tenemos que estar pensando en la Argentina toda».

«Hay sectores extremos en las redes que dicen ‘es una trampa’. No, al contrario. No creo que sea una trampa, están queriendo ganar tiempo y todo gobierno trata de que (la elección) sea en el mejor momento. Pero en este caso la situación es tan grave que tiene que ser en un mejor momento para la Nación. Yo no puedo ser mezquina y decir ‘quiero votar en el peor momento del país para ganarles’. No, yo quiero ganar las elecciones en un momento tranquilo y más seguro para toda la Argentina», se explayó Carrió.

«El tiro les va a salir por la culata. Si hay mala intención, les va a salir mal. Y si hay buena intención, me parece lo más razonable», dijo en relación a los planes del oficialismo.

«Nosotros no vamos a ser arrastrados por las redes sociales o por mucha gente que con mucha bronca se opone a todo», advirtió en otro mensaje al ala dura. «No es momento de pensar en la elección, es momento de asegurar que va a haber las dos elecciones, pero hay que ocuparse del día a día», completó.