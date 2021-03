Tortiello, empresario católico que lleva su fe a la política

(ADN). – Aníbal Tortoriello, 62 años, empresario cipoleño del transporte, padre de cuatro hijos y con siete nietos, referencia su actividad política como “un servicio”, que fundamenta en su profunda fe católica y como practicante “que me permite ser fiel a mis principios cristianos”.

Se define como el reflejo” de la “genuina política, un genuino servidos público”, que donaba mes a mes su sueldo cuando fue intendente. Define al político “como un servidor”, a pesar de “todas las deformaciones de la palabra política”.

Tortoriello defendió la realización de las PASO; se mostró dialoguista para alcanzar acuerdos dentro de JxC; dijo que hay que dejar de lado “egoísmos y personalismos”; criticó el endeudamiento provincial; destacó que hay que bajar la presión fiscal en Río Negro y pidió que el Gobierno que ayude a la actividad económica.

El precandidato por el PRO a la diputación nacional por Juntos por el Cambio, es optimista “en un ciento por ciento” sobre el resultado electoral de octubre, entusiasmo que traslada en particular a los comicios de Cipolletti, “donde la gente está arrepentida de haber votado a Juntos Somos Río Negro”.

“Vamos a mantener nuestra banca en Diputados por el desempeño excelente de JxC”, dijo a ADN el ex intendente de Cipolletti y argumentó que “la gente quiere dirigentes sobresalientes”.

Manifiesta una firma convicción en la política macrista con la que se siente identificado y sostiene que la labor de Juntos por el Cambio es excelente porque “somos la única oposición al gobierno nacional”.

Siente con orgullo por el gesto de acompañamiento expresado por Patricia Bullrich, Miguel Pichetto y Horacio Rodríguez Larreta, durante su reciente visita a Buenos Aires y señaló que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “me dijo estar muy contento con mi candidatura”.

Reconoció a esta Agencia que los plazos de la política para las elecciones de fin de año “comenzaron a acelerarse y que aunque falta mucho todo el mundo se puso en marcha”.

Sobre la elección del candidato o candidata de JxC, Aníbal Tortoriello indicó “esta es una decisión de la Alianza, no de ningún partido en particular” y destacó que “las PASO son la herramienta perfecta” para tomar una definición.

De todos modos dejó un mensaje que aclara sobre una eventual discusión interna en la alianza macrista, abriendo las puertas “a un necesario acuerdo”. Dijo que si se suspenden las PASO “estamos obligados a lograr consenso y que las encuestas también son otra herramienta”.

Expresó además que “no me cabe duda del diálogo, soy dialoguista y es el mejor camino porque en la alianza tenemos objetivos comunes” y señaló que “hay que dejar de lado los egoísmos y personalismo y que prospere la mejor persona”.

“El gobierno de Carreras no pudo demostrar su capacidad de gestión y la cuarenta hizo que no se luciera, sino por el contrario, hubo problemas en salud, seguridad y en el terreno económico no existió ninguna promoción para fomentar a la economía”, manifestó Tortoriello al definir su visión sobre la administración provincial”.

Dijo que “hay que bajar la presión impositiva, pero sucedió todo lo contario para todas las actividades. No vemos nada que se genere para ayudar a la actividad económica, en esta crisis generada por la extensa cuarentena, donde muchos comercios cerraron sus puertas y otros quebraron”.

Destacó que el Estado rionegrino “está endeudado con un déficit crónico de años, que lo ata de pies y manos para hacer inversiones y ayudar a la actividad económica” y dijo que “si no puede asumir sus propios intereses de deudas, no tiene los recursos para ayudar a nadie”.

Aníbal Tortoriello recordó cómo llegó a la política. Relató que en el 2015 se empezó a difundir en Cipolletti el rumor que iba a presentarme como intendente. “Nada que ver –dijo- en esos momentos ni siquiera miraba los programas políticos, pero el rumor se agrandó y luego vinieron a verme de todos los partidos políticos y ahí comenzó a picarme el bichito”.

Le adjudicó a Jorge Ocampos su incorporación a la política porque “me convenció”. Y recuerda: “Me dijo, no te imaginás lo que podrías hacer por tu ciudad y los vecinos, pero como no tenía partido termine siendo candidato extrapartidario del ARI”.

De esta manera fue intendente de Cipolletti desde el 2016 al 2019. “Recibimos una municipalidad con 50 millones de pesos en deudas y 4 años después teníamos un superávit del 30 al 35% que permitió obras y equipamientos históricos y un ahorro de tres masas salariales”, comentó Tortoriello.

Sobre la situación actual de Cipolletti indicó que “quiero ver el presupuesto ejecutado”, pero “la ciudad está parada, sin obras y sólo se terminaron las que yo inicié. Vemos un 2021 sin obras”, pronosticó.