Fondos petroleros para la compra de un avión sanitario

(ADN).- El avión anunciado por la gobernadora en la apertura de sesiones costará U$S 3.000.000 que saldrán de la renovación de contratos petroleros.

Un nuevo avión sanitario y ocho ambulancias, sumará la Provincia para fortalecer el Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME).

Es en el marco de las inversiones que se harán con fondos de la renovación de contratos petroleros. Se va a adquirir un nuevo avión sanitario por U$S 3.000.000, se invertirá en obras de infraestructura por un monto de U$S 1.500.000 y en equipamiento, incluyendo la oxigenación por membrana extracorpórea, por U$S 500.000.

En cuanto a las ocho ambulancias tipo Unidades de Terapia Intensiva Móviles (UTIM), se distribuirán: dos en Viedma, dos en General Roca, dos en Cipolletti y dos en San Carlos de Bariloche. Estas unidades ofrecerán servicio de emergencias médicas prehospitalaria gratuito, con asistencia los 365 días del año.

El anuncio de la nueva inversión lo hizo la Gobernadora Arabela Carreras durante su discurso de apertura del 50° periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura Rionegrina.