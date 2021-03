El Bolsón: pedido de Justicia y crítica a legisladores

(ADN). – «Nosotros reclamamos por hijos asesinados, por niños abusados; por el enorme desamparo de la Justicia para con nuestra ciudad, por la indiferencia, Por padres o hermanos asesinados; por jóvenes asesinados; por hijas asesinadas» expresaron integrantes del Grupo de Justicia Comarca de Víctimas de Hechos de Violencia de la Comarca Andina de El Bolsón, quienes criticaron al Poder Judicial de Río Negro y a los legisladores, para que salgan de sus “cositas” personales, dejen de mirarse el ombligo y trabajen para todos y todas.

Y agregaron «porque no nos vamos a engañar, la deficiencia de uno de los Poderes del Estado, es responsabilidad de los otros poderes. Y si no se resuelven es porque existe connivencia».

Específicamente se refieren a la imputación por parte de la Justicia al legislador del FdT, Pablo Barreno, quién – a su entender- y junto «a los integrantes de su bloque, lo mismo que otros actores políticos, descubran las deficiencias de la Justicia en Río Negro, a partir de inconvenientes personales».

«Es innecesario que el Poder judicial pierda el tiempo en resolver si estuvo bien que Barreno ingresara al Palacio de Justicia, habiendo tantas urgencias en las que intervenir y resolver para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas», dice una nota firmada por Luis Albornoz, titula de la entidad

Destacaron que «sin embargo, nos duele en el alma que nuestros legisladores, nuestros representantes, quienes deberían ser por naturaleza los contralores de las deficiencias de cualquiera de los otros poderes de la República, sólo tengan la capacidad de denunciar esas deficiencias cuando los tocan a ellos. Es tan doloroso como los cachetazos que recibimos a diario los familiares de víctimas de hechos de violencia, cuando se nos cierran las puertas; cuando nos mienten; cuando no nos consideran o cuando nos hablan en latín o pomposamente, contrario a todo lo que dicen de acercar la Justicia a las personas.

«Cuánto hace que venimos diciendo que nos sentimos ciudadanos de segunda, gracias a nuestro Poder Judicial; cuánto hace que reclamamos que se nos acerquen, que El Bolsón necesita la asistencia, el acompañamiento del Poder Judicial y no ese distanciamiento que nos hace sentir descartables. Llevamos un año y medio pidiendo una reunión con el Superior Tribunal de Justicia, lo hicimos público, pero en ese caso, los legisladores no nos preguntaron jamás si el encuentro se llevó a cabo. Claro no era un tema personal». expresaron.

También los miembros de Víctimas de Hechos de Violencia de El Bosón, indicaron de «hoy estamos viviendo la más increíble e inmoral de las injusticias, cometida con la Jueza Fontela, quien se animó a reclamarle al Poder Judicial, a esas estructuras impenetrables y machistas que, para responderle, eligieron la violencia de exponerla en un “juicio político. Pero, los señores legisladores no ven eso, los señores legisladores y legisladoras admiten que votaron la suspensión de la doctora Érika Fontela sin haber leído el expediente, los legisladores van contra el poder Judicial solo cuando los toca».

Por último manifestaron: «asñores legisladores, reclamen, pídanle a la Justicia que se acerque a los ciudadanos y ciudadanas de Río Negro y de El Bolsón».