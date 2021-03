Discusión paritaria con final abierto y clima tenso

(ADN). – En el marco de un clima de tensión habrá esta tarde un nuevo encuentro paritario entre el gobierno y los gremios estatales, que consideran escaso el 29% de aumento salarial ofrecido -en promedio- por la administración de la gobernadora Arabela Carreras, que en algunos casos supera el 34% como a los docentes.

El gobierno tampoco puede ofrecer mucho más. Podría proponer una revisión salarial por semestre del porcentaje inicial. Lo demás está dicho. Pago por indumentaria y algún otro item, en el caso Educación. Los paritarios volverán a verse las caras a partir de las 13, en la sede de Trabajo, para el debate salarial docente y en la mesa de la Función Pública, con ATE y UPCN.

Tampoco los sindicatos tienen mucho margen. En el caso de la Asociación de Trabajadores del Estado, hay disposición al acuerdo; no tendrá una actitud similar la Unión del Personal Civil de la Nación y la Unión de Trabajadores Docentes provinciales se debate en cómo continuar esta relación ya que ir de nuevo al paro no le brinda una solución, sobre todo en el comienzo del año lectivo, pero si no hay nada nuevo para ofrecer, no quedaría otra camino.

El objetivo del gobierno es acordar y ese será el espíritu de las conversaciones paritarias, pero también se prepara para el conflicto. Que nada sorprenda.

Los gremios en Río Negro vienen lograron en paritaria el año pasado un aumento salarial del 22.5%, una de más altas en el contexto de pandemia. El ofrecimiento actual es del 29% con casos que supera el 34%, como en la docencia, y de acuerdo a las estimaciones de las consultoras privadas la inflación anual superará el 36%.

Final abierto en la paritaria estatal y en un debate que promete largas horas de discusiones y tensiones, para reclamar por una porción de un presupuesto que no se estira.