«Somos los que defendemos los intereses rionegrinos»

(ADN).- La gobernadora Arabela Carreras reiteró la necesidad de suspender este año las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Dijo que es un reclamo de varios gobernadores. Además, defendió el espacio de Juntos ante las fuerzas nacionales ratificando la defensa de los intereses de los rionegrinos. En esa línea, pidió votar a los representantes del oficialismo para sumar integrantes en el Congreso.

En una entrevista con LetraP, habló de la relación gobierno-partido y la marcha de la gestión durante el año pasado, un período signado por la pandemia: «la provincia no se detuvo», afirmó.

-Usted integra el grupo de gobernadoras y gobernadores que no quieren las PASO. ¿Pueden suspenderse las primarias?

Lo conversé con otros gobernadores y gobernadoras, se lo dije al presidente Alberto Fernández. Creemos que en Río Negro las PASO van a ser un problema porque en agosto estaremos ante una situación sanitaria delicada, porque este es un virus estacional. Así se ha desenvuelto en Europa. Miramos lo que ocurre allá para saber lo que nos espera. Vamos a enfrentar una situación epidemiológica delicada, un día de elección reúne a muchas personas y hay que lograr que voten en tiempo récord. Eso es un problema.

-Varios representantes de Juntos Somos Río Negro advirtieron que en la provincia no fueron efectivas las elecciones primarias…

Todas las experiencias anteriores indicaron que los partidos llegan con una candidata o un candidato definido. No hay una discusión electoral en las PASO. Realmente no cumplen los objetivos que se plantean.

-La agenda partidaria empieza a delinearse? Se habla de una cumbre para este mes.

Sí, la cuestión partidaria y la construcción política de nuestro espacio las desarrolla Alberto Weretilneck. Estamos en diálogo permanente; él está en contacto con intendentes, intendentas, concejales. Tenemos una muy fuerte inserción territorial, en constante relación para conducir conceptualmente y llevar adelante las políticas de gobierno. El gobierno de JSRN tiene que responder a todos sus actores; por eso, el rol de Weretilneck es fundamental.

-¿Cuál es el mensaje que pretende transmitir a los rionegrinos y a las rionegrinas en este año?

Desde la perspectiva del gobierno, queremos que se perciba que la provincia no se detuvo. Si bien no pudimos mostrar o recorrer como lo hacíamos en otros momentos, la obra pública siguió, el crecimiento siguió, fuimos una de las provincias que no se cerraron y eso generó el escenario para que la fruticultura tenga una de las mejores temporadas de exportación de la última década. La pesca tiene una temporada excelente, el petróleo tiene incentivos para empresas. Algunos lugares tienen muy buena temporada de turismo. Este es el mensaje: tenemos una gran provincia, con un crecimiento que se mantiene. Sabemos que fue un año duro, pero hay un gobierno que acompaña.

-Cómo se imagina el discurso electoral del partido?

Somos los que defendemos los intereses rionegrinos. No tenemos condicionamientos, no tenemos jefes a nivel nacional. Defendemos lo que nuestros vecinos y nuestras vecinas necesitan. Así lo hacen hoy el senador Weretilneck y el diputado Luis Di Giácomo en el Congreso. Es muy importante tener representantes con la camiseta de Río Negro en el parlamento.

-¿Se replantea, con este escenario, su afirmación de que el suyo es un mandato de transición?

Realmente me parece poco interesante discutirlo ahora, cuando tenemos una pandemia en curso. Ni está en la sensibilidad de los rionegrinos ni está en mi ánimo dar ese debate porque la agenda está atravesada por el virus.