Pedido para quitar aranceles a la lana y jugos de pera

(ADN). – La quita de aranceles de exportación para los jugo concentrado de pera y aromas y para la lana pidió el senador Alberto Weretilneck y reclamo igual tratamiento arancelario que se fijó para la fruta y otros sectores productivos.

El senador de JSRN señaló que para el jugo de pera el derecho de exportación debería ser del 0% ya que, de no ser así, solo se beneficiaría al jugo de manzana, «gravando las demás posiciones con una alícuota muy superior a otros jugos concentrados de economías regionales similares a los cuales se les eliminan las retenciones llevándolas a cero, debiendo también tener en cuenta que la exportación en fresco de las mismas especies no tiene retenciones”.

Fundamentó su posición en que el jugo concentrado de pera y los aromas se exportan en un 99% y su producción juega un rol muy importante en la cadena productiva regional, ya que es el destino de aquella fruta que, por razones de falta de calidad el pequeño y mediano productor, no se puede destinar a la comercialización en fresco.

El ex gobernador rionegrino, también reclamó ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación la supresión de aranceles de exportación para el sector ovino en todos sus productos: lana sucia, lavada, peinada, Blousse, Sub Proutos y Grasa.

“Quiero transmitir mi enorme preocupación por el sector lanero, que en Río Negro nuclea a más de 2.200 productores, siendo una de las principales actividades realizadas en el sur de la provincia. Estas medidas tomadas no solo no estimulan la producción si no que, en este tan duro año por el que está pasando, agrava y profundiza la crisis”, dijo Weretilneck al pedir que se incorpore al sector lanero en la quita de aranceles de exportación.