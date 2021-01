UOCRA Viedma: críticas a la Secretaría de Trabajo

(ADN). – La UOCRA Seccional Viedma criticó el accionar de la secretaría de Trabajo provincial por su inactividad como contralor en la construcción. Denunció que «reiterados pedidos de inspectores y de audiencias son ignorados o no se toman con la seriedad y la urgencia que ameritan» además que “hay empresas que trabajan para el Estado que tienen trabajadores en negro y no son inspeccionadas”.

“Cuando hay urgencias no hay inspectores disponibles, en los casos que realizan las inspecciones no nos envían los informes correspondientes, ni tampoco nos convocan a las audiencias posterior a cuando realizan las inspecciones”, señaló el secretario del gremio, Raúl Alfredo Riquelme, en referencia al cumplimiento de la seguridad e higiene laboral y del Protocolo Covid19 en algunas obras.

Indicó el dirigente sindical que “no nos tienen en cuenta, no le dan importancia a nuestro sector”. y agregó que «también queremos denunciar que hay empresas que trabajan para el Estado que tienen trabajadores no registrados, otros que han sido despedidos y no se les han abonado las liquidaciones que corresponden. Esas son las mismas empresas que no inspecciona Trabajo y que luego, a la hora de las audiencias, ese organismo no nos convoca”, añadió.

Específicamente Riquelme se refirió a la “Cooperativa Kostic que usa la figura de cooperativa pero en realidad tiene a los trabajadores en negro y la Secretaría de Trabajo no inspecciona las obras a su cargo, aunque hemos pedido reiteradamente por nota que los fiscalicen”. También ejemplificó con «la empresa Frigorífico Fridevi, en cuyo predio se realizan obras con trabajadores no registrados. Nos hemos cansado de pedir que inspeccionen, pero en lugar de eso la Secretaría de Trabajo se reunió con la empresa antes de mandar inspectores. Queremos que estas empresas que contratan trabajadores en negro, principalmente las que trabajan para el Estado, sean controladas y tengan todo en regla como corresponde”.