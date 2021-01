«Se reabre la escuela y es una muy buena noticia»

(ADN).- La gobernadora Arabela Carreras lanzó ayer el programa «Construyendo Puentes, Desafío de Verano» para estudiantes secundarios. Fue en Bariloche junto al intendente Gustavo Gennuso. Allí, manifestó la importancia de volver a la escuela y aprovechó para dejar un mensaje en este tiempo de pandemia: «chicos, ustedes no son el problema de la sociedad, son la oportunidad de la sociedad; son nuestro presente y futuro», les dijo a los estudiantes presentes.

El lanzamiento fue realizado con actividades al aire libre y talleres móviles para los estudiantes en el campamento de Parques Nacionales en el lago Gutiérrez, en el barrio Villa Los Coihues, ante el imponente marco natural lacustre cordillerano.

“Tuvimos muchos meses de encierro y analizando qué nos pasa hoy, el debate en los medios, vemos que ponen a los jóvenes como el problema de la sociedad, les dicen que no respetan, que no se cuidan, que no les importan sus abuelos. No es cierto eso, todos como sociedad sufrimos cansancio, saturación, lejanía. Necesitamos a los otros, vernos, encontrarnos”, señaló.

Explicó que a eso apunta el nuevo programa elaborado por el Ministerio de Educación de Río Negro junto con el organismo educativo nacional, a “brindar oportunidades de canalizar esos momentos de encuentro de manera de poder cuidar la salud”.

“Así nos estamos reencontrando, se reabre la escuela y esto es una muy buena noticia. Recuperamos este hábito de ir a la escuela, una oportunidad de aprender y socializar al aire libre”, agregó.

La Gobernadora agradeció la gestión de Parques Nacionales y la Municipalidad de Bariloche, que permite al programa desarrollarse en ese marco espectacular, y destacó a “todos los profes de la provincia que llevan adelante esta iniciativa”.

La propuesta, que cuenta con 260 talleres distribuidos en toda la provincia destinado a estudiantes secundarios, continúa con las inscripciones abiertas y se extenderá hasta fines de febrero.

“Desafío de Verano”

La directora General de Educación de Río Negro, Lucía Barbagallo, explicó que el programa genera la “posibilidad del postergado encuentro en la escuela, por el distanciamiento físico que fue continuo en pandemia, y permitir a estudiantes secundarios hacer actividades artísticas, físicas y culturales con protocolos muy cuidados”.

Habrá actividades de kayaquismo, caminatas, muralismo, percusión, natación, surf y beach vóley, además de talleres de gastronomía, informática, energías renovables, soldadura básica, reparación de motos y automóviles.

“Construyendo Puentes, Desafío de Verano” se vincula con el programa nacional “Acompañar. Puentes de igualdad” y es dirigido a todos los estudiantes secundarios, en especial a los que tuvieron mayores inconvenientes en el ciclo lectivo de 2019 por el COVID.

Del acto también participaron el Intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Horacio Paradela, el coordinador del programa Daniel Fischer, legisladores y otras autoridades locales y provinciales.