«Ni rojos, ni verdes, ni amarillos, radicales»

(Por Nicolás Ais*). – Hace un tiempo que la discusión dentro de la Unión Cívica Radical de Río Negro hace referencia a si somos rojos, verdes o amarillos. Una discusión absolutamente vacía, evidenciando una falta de conducción política seria y responsable, con una mirada totalmente discriminatoria y expulsiva donde nuestra dirigencia o los que se creen que tienen la “sartén por el mango” piensan que el afiliado radical está interesado en una discusión que no nos lleva a ningún lado, o lo que es peor, nos deja en el mismo lugar que no ha quebrado y dividido. Si somos rojos, verdes o amarillos no es una discusión profunda que nos lleve a reconocer el camino y a mejorarlo, la verdad que a mí en lo personal es una discusión que como afiliado no se me interesa tener.

El radicalismo fue, es y será un partido de inclusión donde no tenemos que señalar, echar y mucho menos proscribir. El radicalismo es un partido de gobierno, proyectos, planificación, defensor de las instituciones, un partido político del campo Nacional y Popular, donde todos tenemos que tirar para un mismo lado, sobre todo en este momento que nos toca ser oposición. Debemos ser una voz que marque al Gobierno Nacional y Provincial lo que está mal y reivindicar lo que está bien

Y realmente hoy no hacemos nada. Carecemos de conducción política, la pelea es de tres o cuatros que dicen representarnos y están enfocados en “los dimes y diretes” de las candidaturas pero que no tienen un proyecto político sólido y sostenido para el afiliado y para la el ciudadano común.

Por eso le pido a esta “conducción” de “medio tiempo” o “interina” que deje la discriminación, que deje de rotular a afiliados con motes de rojos, verdes o amarillos y sobre todo que detenga su actitud expulsiva y realmente convoque y entre todos pensemos en lo mejor para los radicales y saquemos al partido centenario al cual pertenecemos del pozo del 5% de representación.

Que vayamos en busca y construcción de un proyecto colectivo, inclusivo y abierto a la sociedad. Hoy necesitamos de todos los radicales para levantar al radicalismo porque el País nos necesita y en especial esta amada Provincia construida por los radicales.

*Nicolás Ais- Convencional mandato cumplido – UCR Rio Negro.