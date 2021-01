El radicalismo y el debate sobre su futuro

(ADN).- El verano no detuvo la marcha de la política. El radicalismo se mueve al ritmo de la interna -que será en abril- y define su futuro. Por ahora, hay tres sectores en pugna: el que conduce la actual titular, Lorena Matzen, el que promueve la presidencia de Yamil Direne, y la agrupación Raúl Alfonsín. Todos, preparan el terreno electoral.

La clave hoy pasa por los intendentes, quienes comienzan a definir sus alineamientos internos. El sector que más adhesiones logre, más chances de gobernador el partido tendrá.

Los jefes comunales tienen diferentes prioridades, ya que no todos tienen reelección en 2023.

Un repaso rápido indica que el espacio de Matzen perfila un entendimiento electoral con el senador Martín Doñate, que busca competir por la gobernación. En cambio, quienes integran el espacio de Direne, prefieren un entendimiento con Juntos Somos Río Negro. Y la Raúl Alfonsín, promueve un radicalismo puro.

Sin embargo, ni Matzen ni Direne darán pistas este 2021. Ambos dirigentes piensan en fortalecer a la UCR en las elecciones intermedias municipales. Esa base les permitirá llegar con credenciales a la hora de armar las sociedades cuando se juegue la elección provincial.

Los dos sectores saben que el partido solo no tiene chances en 2023. Sin embargo, nada garantiza que luego de las internas de abril no haya fugas ni fisuras, y todos acaten la voluntad de los afiliados, especialmente los intendentes, que no quieren clausurar sus carreras políticas.

Se vienen tiempos de definiciones en la Unión Cívica Radical.