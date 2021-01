Advierten sobre el consumo de la leche en polvo Great Valley

(ADN). – El Ministerio de Salud advierte y recomienda a la población no consumir leche en polvo marca Great Valley y suplementos dietarios, prohibidos por el ANMAT para su comercialización.

Los productos son los siguientes:

Leche en polvo descremada instantánea fortificada con vitaminas A y D, -RMPA 21-101498- y Leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D, -RNPA 21-101499-, con el símbolo de alimento libre de gluten, marca Great Valley, por carecer de registros sanitarios, por consignar el registro de establecimiento inexistente y registros de producto de alimentos.

Suplemento dietario a base de suero lácteo – Whey Protein L Glutamina, Taurina, Vitamina C con sabor a chocolate – RNPA 02-600324; suplemento dietario a base de suero lácteo – Whey Protein L Glutamina, Taurina, Vitamina C – sabor frutilla – RNPA 02-600327; “Suplemento dietario a base de suero lácteo” – Whey Protein L Glutamina, Taurina, Vitamina C – sabor vainilla – RNPA 02-600330; “Suplemento dietario a base de suero lácteo” – Whey Protein L Glutamina, Taurina, Vitamina C – sabor dulce de leche – RNPA 02-600325, marca Whey Protein de Body Advance Máximo Rendimiento, por consignar el registro de establecimiento inexistente y registros de producto de alimentos pertenecientes a otra razón social, por consignar el símbolo de alimento libre de gluten sin estar autorizados como tal, resultando ser productos falsamente rotulados y en consecuencia ilegales.

Ante cualquier duda o denuncia se pueden acercar al área bromatológica local o comunicarse con el Ministerio de Salud de la provincia a través del correo alimentosrionegro@gmail.com o bien con ANMAT al 0800-333-1234 o vía mail a: responde@anmat.gov.ar.