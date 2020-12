«Piccinini puso la maquinaria judicial a perseguir dirigentes»

(ADN).- El SITRAJUR acusó a la titular del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini, de perseguir a dirigentes sindicales y criminalizar la actividad gremial. Es por una causa que inició contra el delegado de Viedma y legislador Pablo Barreno, y la ex secretaria adjunta, Adriana Saber.

La Comisión Directiva emitió un comunicado, que lleva la firma del secretario General Emiliano Sanhueza, en el que expresa que hay denuncias penales “a dirigentes del SITRAJUR por el solo hecho de ejercer la actividad propia de su función, preservando la salud de los trabajadores judiciales y de todos quienes concurren a tribunales”.

Respecto de la titular del STJ, asegura que “ha dado muestras permanentes de incumplimiento de la legislación protectoria de trabajadores y se ha ensañado con la dirigencia del SITRAJUR al ser denunciante y poner en funcionamiento la maquinaria judicial que ella dirige para perseguir dirigentes y criminalizar la actividad sindical”.

“En la semana se notificó al Secretario General de la Delegación de la Primera Circunscripción, Pablo Barreno, de la sustanciación de una causa penal por una denuncia presentada por la Piccinini», explicó el gremio. «Se trata -dijeron- de una maniobra atentatoria de la libertad sindical y que busca que no exista actividad sindical ni que los integrantes del SITRAJUR cumplan con su función de defensa irrestricta de los derechos de trabajadores judiciales y en especial de la preservación de su salud en un contexto de pandemia». Y agregaron que «en todo este tiempo desde la presidencia del STJ se ha dejado en claro en más de una oportunidad el desprecio por la salud de los trabajadores judiciales llegando al absurdo de impedir el ingreso de dirigentes sindicales a los edificios a constatar las condiciones de trabajo, principal función sindical. Lo hizo por orden directa aun cuando concurrían acompañados de inspectores de la Secretaría de trabajo y contraviniendo la ley 23551 y la 5255 de la SET”, expresa el documento gremial.

Por último, el SITRAJUR expresó: “Dejamos en claro que no solo no se cometió delito alguno por parte de ningún dirigente sindical, sino que no dejaremos pasar semejante atropello y es por ello que nos reservamos el derecho de realizar las acciones que correspondan contra Liliana Piccinini quien encabeza una operación judicial y persecutoria absolutamente irracional y sin precedentes”. “Exigimos el sobreseimiento de los compañeros que se encuentren imputados, el archivo de la causa. Recurriremos a los organismos provinciales nacionales e internacionales para denunciar esta burda maniobra persecutoria”.