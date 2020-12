Las Grutas: suspenden el Pago a Cuentas en el sector turístico

(ADN). – La contribución denominada Pago a Cuenta fue suspendida en Las Grutas, por la Agencia de Recaudación durante la temporada alta de verano 2021, que comprende a distintas actividades como salones de baile, discotecas, confiterías, cervecerías, bares, hoteles, hospedajes, entre otras y por lo tanto los contribuyentes no deberán ingresar el pago anticipado, sí realizar los pagos mensuales según el régimen que esté inscripto. No es necesario realizar trámite alguno para estar comprendidos en la medida ya que la excepción se ejecuta automáticamente. En la temporada de invierno este ingreso no fue exigido en San Carlos de Bariloche y El Bolsón.

El Director Ejecutivo de la ART Leandro Sferco, destacó que «se trata de una medida que le da continuidad a todos los beneficios otorgados a los contribuyentes de la Provincia desde el inicio de la pandemia”.

La Provincia dispuso para el sector turístico beneficios impositivos integrales como la prórroga de los impuestos automotor e inmobiliario, exención y descuentos en los montos mensuales de Ingresos Brutos, eximición de pago de sellados, no exigibilidad del libre deuda e incluso puso a disposición la moratoria para que las deudas se regularicen con quita de interés.

“En este caso les estamos sacando la obligatoriedad de realizar un pago anticipado a actividades turísticas, solo deberán presentar su facturación mensual y pagar según sus ingresos. Desde hace unos meses en nuestra provincia ya no hay impuesto mínimo para régimen general, se paga impuesto a los ingresos brutos sólo si hay facturación”, dijo Sferco.