Temporada de verano: «en Viedma no será como siempre»

(ADN).- “Podemos tener un verano, por supuesto que sí, pero no será como fue siempre». De esta manera, el intendente de Viedma Pedro Pesatti aseguró hoy que en la ciudad y su ejido se implementará el programa «Verano Cuidado», un plan que estará a cargo del secretario de Cultura y Deportes, Juan Gorosito, quien podría absorber el área de Turismo.

El jefe comunal explicó que más allá de la actividad económica que se genera en la temporada estival, «buscamos coordinar todas las acciones de verano para garantizar al vecino que ninguna situación en verano puedan significar los peligros que el propio ministro de Salud de Nación -Ginés Mario González García- ha venido marcando”.

Cabe señalar que el ministro nacional afirmó: “Le tengo mucho miedo al verano. No me gusta atemorizar a nadie, pero cuidado. El riesgo existe».

“Tenemos la evidencia de lo que sucedió en el verano europeo, donde los países volvieron a la actividad de verano como si hubiera pasado todo y hoy tienen una segunda ola de contagios con consecuencias muy dramáticas”, dijo Pesatti hoy en Radio Noticias.

¿Gorosito absorbe Turismo?

Luego del corrimiento que provocó el fallecimiento del concejal Walter Dalinger y el consecuente desembarco de Marcos Magnanelli al Concejo Deliberante, surgió la posibilidad de no cubrir el área vacante en el Ejecutivo (Turismo y Desarrollo Económico) y desdoblarla, llevando Turismo junto a Cultura y Deportes (la Secretaría que conduce Juan Gorosito), y Desarrollo Económico a la Secretaría de Hacienda que encabeza Carolina Brecciaroli.

Pandemia y Salud

En el marco de la pandemia, Pesatti indicó: “estamos frente a una enfermedad que demanda equipos médicos especializados para atender a quiénes dependen de esa asistencia. Habitualmente creemos que pasa por los respiradores, pero la pregunta de fondo es cuántos equipos de profesionales tenemos para dar respuesta a la demanda y el número es limitado. Seguramente si le sumamos, a la tarea que tienen, mas enfermos nos podemos ver desbordados. Entonces no podemos pensar en un verano como lo fue siempre. No podemos agregar más demanda a la región sanitaria que la que tiene, creemos que tenemos que buscar la forma de equilibrar, de garantizar el acceso a nuestras playas, siempre en un marco de protocolo”.

“Podemos tener un verano, por supuesto que sí, pero no será como fue siempre porque además nosotros tenemos una organización sanitaria, con un hospital cabecera que es el Zatti que fue planificado para atender una demanda hospitalaria que resulta de la suma de de habitantes de Viedma, San Javier, San Antonio Oeste, Valcheta, Conesa y Guardia Mitre. La capacidad fue pensada para esa población permanente”, explicó el Intendente.

Y añadió que “si nos remitimos al decreto vigente en Viedma, Bariloche y Roca el turismo está prohibido por decreto presidencial. Estamos en ASPO, seguramente esto desaparecerá cuando lo disponga el Presidente de la Nación y pasemos a distanciamiento social, pero hoy en día estamos en ASPO”.

Turismo

Frente a este contexto, “el turismo en términos como siempre lo conocimos hoy no puede practicarse a mi juicio, pero no sólo lo digo yo, es lo que dicen los especialistas”, dijo Pesatti. En este punto, explicó que “el turismo necesita gran circulación de personas y la pandemia necesita que no haya circulación de personas para evitar que se propague la enfermedad. Hay una contradicción”.

Por lo expuesto, consideró que “no podemos pretender que no haya verano, que la gente disfrute de nuestros recursos, tampoco podemos evitar que venga gente de otro lugar, incluso los viedmense que están en otro lado van a venir. Si no hay una deposición nacional no lo vamos a poder frenar”.

De todos modos, el jefe comunal remarcó que “este no va a ser un año como lo hubiéramos soñado. Creemos que el turismo es una actividad importantísima para el desarrollo económico de Viedma, pero la pandemia es un contexto ineludible”. Y añadió que “es mejor una actividad protocolizada” por lo que para este verano, a modo de ejemplo señaló que, “los jóvenes podrán salir a bailar, pero siempre al aire libre y con protocolo”.

Eclipse

Finalmente al preguntarle si habrá lanzamiento de temporada expresó que “habrá una presentación de Verano Cuidado” y que «una primera prueba de fuego será el 14 de diciembre con el Eclipse».