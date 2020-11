Río Negro aportará 4 votos al impuesto a la riqueza

(ADN).- De los cinco diputados nacionales que tiene Río Negro en el Congreso, cuatro votarán hoy a favor del proyecto que genera por única vez, un impuesto a las grande fortunas en argentina para hacer frente al desgaste económico producido por la pandemia del coronavirus.

Los tres del Frente de Todos (Martín Soria, Ayelén Spósito y Graciela Landriscini) y el de Juntos Somos Río Negro (Luis Di Giácomo) votarán a favor, mientras que la integrante del macrismo (Lorena Matzen) lo hará en contra.

El Aporte Solidario Extraordinario a las Grandes Fortunas tiene como fin de recaudar algo más de $300.000 millones que se destinarán a planes productivos y sanitarios. Se tratará hoy en sesión especial y el oficialismo ya cuenta con los votos necesarios para aprobarlo, a pesar del rechazo de Juntos por el Cambio y (llamativamente) el Frente de Izquierda.

La iniciativa contempla que las personas físicas con patrimonios superiores a $200 millones paguen, por única vez, un aporte que tendrá una tasa progresiva del 2% al 3,5%. Esa tasa se elevará al 2,25% en casos de fortunas entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% 600 a 800 millones. Y subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre $800 y $1500 millones, al 3,25% para fortunas de $1.500 millones a $3.000 millones, y a partir de esa cifra será del 3,5%.

Se calcula que el impuesto alcanzará al 0,4% de la población.

Iniciativas similares se aplican en países europeos como Francia, España, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Países Bajos y Alemania entre otros. Más cerca, Uruguay y Colombia, y se estudia aplicarlo en Brasil, Chile, Perú y Ecuador. El tema también se coló en la campaña a presidente de EEUU y la nueva gestión podría avanzar en ese sentido.

Río Negro: a favor y en contra

«Es un aporte que está creado para paliar la tremenda crisis económica, social y financiera que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri y que se agravó a partir de la pandemia por COVID-19”, indicó Soria al momento de justificar su acompañamiento al proyecto. Y aseguró que la mayoría de los argentinos aprueban que «quienes más ganaron durante los 4 años del neoliberalismo extremo de Macri, tengan la empatía y la solidaridad de colaborar en la reconstrucción de la Argentina”.

Las expresiones del diputado son parte de un informe del diario El Cordillerano, que repasó la posición de los cincos parlamentarios nacionales.

«El aporte extraordinario a las grandes riquezas irá a reforzar al salud, la educación, viviendas, gas. Es algo que va a mejorar la calidad de vida de los argentinos», indicó Spósito. Para Landriscini, esta contribución, recaerá en “los sectores financieros, grandes bancos, sus mayores accionistas, grandes sociedades inmobiliarias, familias ligadas a las empresas energéticas, a las mayores compañías cerealeras, aceiteras o vinculadas a los recursos naturales, hablamos de grandes fortunas que se hicieron en base al trabajo de millones de argentinos y argentinas, o que obtuvieron grandes ganancias por diferencias cambiarias”.

Di Giácomo indicó que “siempre manifestamos nuestro acuerdo», pero dijo que «pedimos tres cuestiones, y dos de ellas se han cumplido. Nosotros solicitamos que lo recaudado sea dedicado a la crisis y no a gastos corrientes, lo cual está cumplido; que se cobre por única vez, porque si no sería un impuesto, también está garantizado”; pero que el fondo sea coparticipable «no se logró». “Insistiremos en el recinto con la posibilidad que parte de lo que se pague al gas, pueda implicar una ayuda solidaria y generar un aporte similar al IFE antes de fin de año, pero eso lo haremos durante el tratamiento”, subrayó el dirigente, quien criticó a quienes se oponen al proyecto y dijo que se debe “a los favores que le deben a determinados sectores de poder, por haber financiado sus campañas».

Por el contrario, Matzen adelantó su voto negativo: «Yo me comprometí con varias organizaciones a pelear para no generar nuevos impuestos, porque la Argentina tiene una política confiscatoria en materia impositiva. Más impuestos genera inseguridad jurídica” indicó, y aseguró que “es un aporte extraordinario que está impuesto, no es voluntario. Por lo tanto tiene carácter impositivo. Es un caballo de Troya en la situación que estamos viviendo”. Y concluyó: “Corre riesgo el valor de la República porque no están claros los números. Sabemos que el Gobierno quiere recaudar y parece un ave carroñera. Acá parece una guerra entre ricos y pobres”, concluyó.

Destino

Según establece el texto de la norma, el 20% de la recaudación se destinará a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria, 20% a las pymes, 15% a los programas para el desarrollo de los barrios populares, 20% a becas al programa integral de becas Progresar y 25% programas de exploración y desarrollo de gas natural, a través de Enarsa.