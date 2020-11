“Resolución express” para desestimar denuncia contra Custet

(ADN). – “Con sorpresa recibí el 8 de octubre un oficio del Ministerio Público, firmado por el fiscal jefe Juan Pedro Peralta, donde me informaron que mi denuncia contra la jueza Rita Custet, fue desestimada porque no configura delito, de acuerdo al Código Procesal Penal”, relató a ADN, Guillermo Vallori, quien había solicitado a la Justicia que investigara si la magistrada había cobrado sobresueldos mientras cumplió funciones en el 2007 como directora de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno.

Vallori calificó como “servicio express” a la resolución del Ministerio Fiscal, ya que presentó su requerimiento de investigación el 15 de septiembre en la comisaría 3ra de Roca y resolvieron en tiempo record en un expediente mal caratulado porque “yo no denuncié incumplimiento de funcionario público, sino que pedí que se investigue si cuando fue funcionaria del Ejecutivo cobró un adicional, o si existe una renuncia expresa a no percibirlo”, explicó y agregó que “podría no haber recibo de pago ni renuncia a cobrarlo”.

“Le dieron un tratamiento Quick (en referencia a la sopa instantánea), le echaron agua y lo sirvieron y por lo tanto estimo que no investigaron y actuaron corporativamente”, dijo.

Expresó además que “han prejuzgado mi denuncia” y se preguntó “qué sucede cuando la Justicia desestima en tiempo récord la denuncia de un ciudadano, qué garantía tenemos”.

Reiteró que “no tuve respuesta a mi pedido, que consiste en investigar a Custet, si cobró o no un sobresueldo o si renunció a ese beneficio”, y agregó: “porque si en su fallo condenatorio como subrogante en el Superior Tribunal de Justicia, el cobro del adicional fue delito en el 2010, también lo fue en el 2007”.

“Es evidente que hay una doble moral en la jueza Rita Custet, una cuando fue funcionaria y otra como subrogante” del último fallo del STJ en la causa conocida como sobresueldos, puntualizó.

“Sólo había que haber efectuado una investigación en el Ministerio de Gobierno y haber respondido a mi solicitud”, explicó Vallori y señaló que “eso no sucedió, caratularon mal mi pedido y me llamó la atención con la rapidez que actuó el Ministerio Público y está claro que no existió la investigación que pedí”, afirmó Guillermo Vallori.