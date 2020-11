Para Negri, las PASO deben mantenerse el año próximo

El presidente del interbloque de Cambiemos Mario Negri cuestionó este viernes la propuesta de los gobernadores peronistas para suspender las primarias de 2021 y se convirtió así en la primera voz opositora en cruzar la iniciativa, que por ahora es sólo declamativa.

«El Gobierno nacional está haciendo gatopardismo. Por un lado, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dice que no está en los planes del Ejecutivo suspender las PASO, pero, por otro lado, gobernadores del PJ salen a proponerlo», señaló Negri.

Representó así la postura de una parte de la mesa de conducción de Cambiemos, representada en Mauricio Macri y Patricia Bullrich, presidenta el PRO, interesados en utilizar las primarias para dirimir contiendas en distritos como Buenos Aires.

También podrían utilizarse en Córdoba, donde el frente opositor tiene altas chances de imponerse en las generales y mantiene una puja feroz para definir sus candidatos. Sin primarias, no habrá más opción que elegirlos a dedo.

El comunicado de este jueves de esa mesa no había sido tan contundente: se limitaron a plantear que cambiar las reglas de juego de la democracia con un sólo partido «es un mal método para la democracia» y «contradictorio a cualquier diálogo de fuerzas políticas». En el frente sospechan que los gobernadores radicales no verían mal liberarse de esa contienda, aunque por ahora no se pronuncian.

La propuesta de suspender las primarias surgió por parte de los gobernadores del PJ al que se sumó Juan Schiaretti de Córdoba, garantía para aportarle mayoría al oficialismo en la Cámara de Diputados. En el Senado la unidad del Frente de Todos garantiza el quórum.

Negri justificó la necesidad de realizar las primarias en las reciente elecciones en Bolivia o Chile, donde «los ciudadanos fueron a elecciones en medio de la pandemia. acá en Argentina los dirigentes del PJ piden suspender nueve meses antes las PASO con la excusa de la peste», se molestó y tuiteó Juan Manzur, quien hoy pidió la suspensión las primarias «por el difícil momento sanitario y económico».

«No estoy de acuerdo que ponga la excusa el gasto público para suprimir la herramienta más transparente y democrática de selección de candidatos, que son las PASO. Si el peronismo quiere ahorrar dinero, dada la magnitud de la crisis que afrontamos, le recomiendo que deje sin efecto la ley de reforma judicial, que tiene media sanción del Senado», agregó el cordobés.

En Cambiemos hay antecedente de pedidos de suspensiones de primarias. En julio de 2019 los radicales mendocinos presentaron un proyecto para que no es realicen cuando no haya más de un candidato en una categoría.

Fue un pedido del entonces gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, actual diputado y presidente de la UCR, quien mantiene esa postura. Algunos sectores del entonces Gobierno aceptaron, pero no prosperó porque el cronograma electoral estaba en curso. En octubre presentó un proyecto para eliminar las primarias Pablo Tonelli, diputado del PRO, por considerarlas «anticonstitucionales».

Sostiene que el artículo 95 de la Constitución establece que las elecciones presidenciales deben realizarse «dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Con la incorporación de las PASO, el proceso electoral se ha alargado considerablemente, y eso es precisamente lo que la Constitución pretende evitar», señaló. Pero Negri quiere que continúen.