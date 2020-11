Martínez: las tarifas no superarán a los salarios

El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, confirmó que el descongelamiento tarifario del mes de enero no va a ser un regreso al esquema tarifario del macrismo con precios dolarizados porque sería «terrible» para el consumidor. En cambio, harán una actualización bajo un esquema de transición para no golpear el poder adquisitivo de los salarios.

En declaraciones radiales, Martínez aseguró que «vamos a ir en una tarifa de transición cuando termine el congelamiento. Utilizamos todas las herramientas que tiene el Gobierno para usar los subsidios de forma más eficiente».

«Venimos trabajando de una manera de no tener que aplicar la RTI (Revisión Tarifaria Integral) y de la gestión anterior, porque impactaría de una manera brutal en las tarifas , indicó a AM 750.

El secretario de Energía recordó que fue un pedido de Alberto Fernández buscarle una alternativa a la dolarización del cuadro tarifario. «Estamos trabajando en una tarifa de transición pero además, utilizando todas las herramientas que tiene el Gobierno para utilizar los subsidios de una manera mucho más eficiente», dijo.

En este sentido detalló que la idea es que para un sector de la sociedad directamente no haya aumentos y que para el resto, el esquema sea tal que no avance porcentualmente sobre el salario para que el pago de las tarifas de la luz y el gas no sea en detrimento de la compra de otros bienes y servicios. La tarifa social no solo sería para los hogares más vulnerables y los que estuvieron recibiendo el IFE en los últimos meses, sino también para los clubes barriales para que puedan continuar con su trabajo de contención e inclusión social.

«Lo que queremos hacer con esto es que la gente no deje de consumir otros bienes y servicios para poder para pagar tarifas, porque si no, generaría recesión en otras actividades. Y entendemos que eso también sería un error, sostuvo.

Para el 15% de mayor poder adquisitivo de la sociedad sí volvería a aplicarse una tarifa plena porque, entienden en el Gobierno, que no sería un costo significativo sobre su nivel de ingresos.

Respecto de los clubes, el funcionario detalló que: «Es muy importante y es increíble que no puedan pagar el costo de la energía. Por eso cuando hablamos de afrontar el costo de la energía, no tiene que ser en desmedro de otras actividades, de otros consumos que tenga la sociedad».

Martinez también destacó la relevancia estratégica del Plan Gas para no necesitar importar energía y poder sostener tarifas asequibles. «Necesitamos que el país produzca energía. Con el declive que teníamos producto de la desconfianza de las malas decisiones que se tomaron los últimos años, se retiraron inversiones, lo que hace que tengamos un declive importante y nos iba a obligar a comprar gas afuera mucho más caro».