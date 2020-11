La FEERN rechazó el aumento en las comisiones bancarias

(ADN). – La Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) rechazó el aumento del 18% para el 2021 en las comisiones que cobran los bancos y la finalización de la gratuidad en el uso de los cajeros automáticos, «medidas que nuevamente afectan de lleno a las PyMES de nuestro país».

Pidió al BCRA que revea la decisión y «solicitamos a nuestros gobernantes -en todos sus niveles- que nos representan, que no hagan oídos sordos a este pedido e intercedan para frenar ésta y otras medidas similares que llevan a un sólo destino: el cierre definitivo de miles de pymes. Son horas difíciles, créannos que lo sabemos mejor que nadie, pero de ninguna manera podemos y debemos permitir que sean los comerciantes los que paguen el precio».

Señala la organización empresarial que la noticia se conoció en los últimos días, y deja explícita la decisión del Banco Central de autorizar a las entidades bancarias para que puedan «aumentar el valor de las comisiones que cobran a los usuarios vinculadas a las cajas de ahorro, las cuentas corrientes, las tarjetas de crédito, las cajas de seguridad y otros servicios hasta un tope del 9% en enero y de otro 9% en febrero del año próximo» y agrega que «desde enero retirar dinero de un cajero de un banco diferente al propio dejará de ser gratuito y su costo, además, tendrá un aumento del 18% entre enero y febrero», según informó el Banco Central.

Esta medida «es inadmisible, señaló la FEERN y destacó que «una medidas de estas características no hace más que retroceder aún más en la situación que atraviesan las pymes». indicó además que «aplicar nuevos aumentos en las comisiones bancarias es permitirle al sector financiero concentrado, que en los últimos años ha ganado muchísimo y durante la pandemia ha colaborado muy poco con las pymes, que continúe enriqueciéndose a costa de los esfuerzos de nuestros comercios -los pocos que quedan en pie- a la vez que los obligará a repensar sus condiciones, evaluando cerrar definitivamente al no poder afrontar las ya abultadas responsabilidades impositivas, sumadas a las problemáticas de público conocimiento con las que luchan a diario».

«Es momento de entender que la reactivación de la Economía no es posible a costa de los que menos tienen. Nuestro sector atraviesa la más importante crisis de la historia. Las empresas necesitan levantarse ya mismo, necesitan del ingreso diario para poder hacer frente a sus compromisos (el pago de alquileres, salarios, servicios e impuestos). No podemos sumar nuevos costos, estamos al límite de la extinción. No es por acá», expresó la entidad.