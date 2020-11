El Bolsón: tensión y repudio por la toma de una iglesia

(ADN).- Unas 15 personas tomaron hoy la parroquia Nuestra Señora de Luján en El Bolsón, golpearon al sacerdote, tomaron de rehén a otro miembro de la congregación, generaron destrozos y huyeron. El hecho produjo tensión en la comunidad y generó el repudio del Intendente y los legisladores provinciales de JSRN.

Según se supo, primero ingresaron dos personas pidiendo usar el baño y detrás, se sumaron más -todos encapuchados- y cerraron las puertas, dejando retenido al cura. Mientras permanecieron en la Iglesia, provocaron destrozos, ensagrentaron las imágenes religiosas y la bandera argentina. También agredieron a un sacerdote.

El grupo, que su autodefinó como parte de una comunidad mapuche, criticó el proceso judicial que ordenó desalojar tierras en Villa Mascardi pertenecientes al Obispado de San Isidro.

Más tarde huyeron. La policía logró detener a tres personas.

Bruno Pogliano, intendente de la localidad, repudió lo sucedido. En ese momento se encontraba en Bariloche participando de un acto junto a la gobernadora Arabela Carreras y otros jefes comunales.

Bloque JSRN

El bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro expresó «su más enérgico repudio» a la toma de la Iglesia y criticaron los actos de violencia y vandalismo.

«Todo tipo de reivindicación y reclamo debe estar dentro de las normas de convivencia democrática», subrayaron. Los parlamentarios indicaron que las personas que mantuvieron en vilo a la ciudad andina, «no son de la región» aseguraron. Y esperan que a partir de las personas que fueron detenidas se pueda determinar su identidad y procedencia, «sean sometidas al correspondiente proceso judicial».

«Lo hemos dicho una y otra vez: la violencia no es el camino. Somos un pueblo de paz, creemos en el diálogo como método de resolución de conflictos» aseguraron, y advirtieron que «existe un plan sistemático de usurpaciones por parte de grupos que no reconoce la autoridad del Estado Argentino, no respeta las leyes ni las reglas de convivencia, y pretende instaurar un estado autónomo».

Por último, pidieron una «expresión clara y contundente del INAI», y reclamaron que todos los espacios políticos «condenen este tipo de actos violentos que atentan las instituciones».