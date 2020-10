Polémica con ENARGAS por los aumentos en Viedma

(ADN).- A pesar de estar congeladas las tarifas, en Viedma se nota el aumento en el gas. La concejala Vanessa Cacho Devincenzi (PAR) aseguró que “se estarían vulnerando los derechos de los usuarios”. Pero el delegado regional del ENARGAS negó que haya incrementos en las facturas.

“Están los decretos -del Gobierno nacional- que determinan el no aumento, con lo cual no hay justificación de incrementos”, indicó la edil.

Javier Peric, delegado del ENARGAS, negó que haya habido aumentos. En declaraciones a Radio Noticias dijo que el último incremento en la tarifa fue en abril de 2019, un 29% que se prorrateó en tres meses, y después “no hubo ningún otro ajuste, con lo cual si se han recibido mayores valores fue por incremento del consumo».

No obstante, el funcionario indicó que “pudo haber habido alguna que otra factura errónea, pero para eso estamos nosotros, para defender los derechos de los usuarios, con lo cual lo que hay que hacer es llamar al 08003334444 para hacer el reclamo”. Dijo que “va a ser atendido con rapidez”, se abrirá un expediente y se llevará el reclamo a la prestadora de gas. Expresó que “ha habido reclamos y la mayoría fue por esto, un aumento del consumo por haber sido un invierno muy duro y estar más tiempo en la casa, pero no se constató aumento del cuadro tarifario, de hecho es imposible porque la tarifa está congelada”.

Peric informó que hay un estudio que indica que si no fuera por este congelamiento se podía haber incrementado la tarifa en un 86% “y eso no sucedió”.

De todos modos, Vanessa Cacho Devincenzi señaló que “con el concejal Pedro Bichara (JSRN) venimos haciendo reclamos, tanto a la empresa Camuzzi Gas del Sur como al ENARGAS por los aumentos que se han dado en el servicio de gas que han sido del 70%, del 100% y hasta del 150% en algunos casos; hemos recibido el reclamo de vecinas y vecinos de distintos barrios, como San Martín, Loteo Silva, Mi bandera, Belgrano, El Cóndor, Guido y Ceferino, entre otros».

Mencionó -en Radio Noticias- el agravante que en El Cóndor “hubo una mala prestación del servicio, poca presión e incluso cortes», y a pesar de canalizar el reclamo como edil tampoco encontró respuesta.

E informó que tuvieron respuesta de Camuzzi, pero todavía no del ENARGAS. “Camuzzi lo que dice que no han aplicado aumentos al servicio domiciliario de gas, que cumple con los cuadros tarifarios establecidos por el ENARGAS y que no tienen potestad en introducir modificaciones a este esquema”.

“Por eso estamos reiterando las notas al ENARGAS, donde todavía no hemos tenido ningún tipo de respuesta; lo que sí sabemos es que se encuentra en vigencia hasta diciembre de este año la emergencia sanitaria y el Decreto de Necesidad y Urgencia 543/2020 determinados por el Gobierno Nacional que prorrogan el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos en todo el país, por lo tanto se estarían vulnerando los derechos de los usuarios”, explicitó.

Peric negó que el ENARGAS haya recibido algún reclamo de los concejales, tanto por los niveles de la factura como por las malas prestaciones del servicio de gas en El Cóndor, pero Cacho Devincenzi ratificó que sí se han hecho formalmente, utilizando las vías digitales y virtuales por las restricciones que impone la pandemia, y que no han tenido respuestas. Expresó que con Camuzzi se actuó de la misma manera y, más allá del contenido, tuvieron una contestación.