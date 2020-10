«Las PASO son innecesarias», aseguró Weretilneck

(ADN).- «Las PASO son innecesarias». De esta manera, el senador Alberto Weretilneck (JSRN) se expresó sobre el proceso electoral de octubre 2021 y su visión acerca de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. «Si hubiera un proyecto para suspenderlas, lo apoyaría», agregó.

El ex gobernador justificó su posición: «no cumplen con la función para las que fueron creadas». En diálogo con «Posdata» en LU18, subrayó que «es un tema que no tiene ningún sentido», porque «los mismos candidatos que van a estar en las PASO van a estar en octubre» en las listas, y recordó que la mayoría de los partidos, frente y alianzas no llegan a esa instancia porque resuelven sus diferencias por otros métodos.

En rigor, Weretilneck ratificó la posición que viene expresando desde hace algunos años respecto de las PASO a nivel nacional. Incluso, durante su gestión -en 2018- eliminó las Primarias en Río Negro, una norma que fue aprobada en el 2014, y suspendida después por un año para no aplicarse en el proceso del 2015.

Unión Federal

Las declaraciones de Weretilneck son contemporáneas al proyecto del diputado mendocino José Luis Ramón, quien propuso que las elecciones primarias de 2021 -previstas para el segundo fin de semana de agosto- queden sujetas a la llegada de la vacuna.

El diputado pertenece al bloque Unión Federal que integra el rionegrino Luis Di Giácomo (JSRN).