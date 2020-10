Defensa Pública: el trámite de adopción será gratuito

(ADN).- Los procesos de adopción serán gratuitos para aquellas personas que soliciten el patrocinio de la Defensa Pública. Así lo determinó la Procuración General. La decisión, constituye a Río Negro como una de las únicas provincias del país en tener este servicio.

«Este criterio se sustenta en el interés superior del niño y de la niña, los/as principales beneficiarios/as de este tipo de procesos que, como tales, carecen de contenido patrimonial», explicaron desde el Ministerio Público.

Si bien la determinación se toma luego de realizar un exhaustivo análisis de cada uno de los casos que llegan hasta la sede de las Defensorías de toda la provincias, se busca la máxima amplitud de criterio en cuanto a la admisión. De esta forma, en los procesos de admisión, se otorga el beneficio de litigar sin gastos para quienes requieran el patrocinio de defensores oficiales.

El defensor General, Ariel Alice, explicó que a partir de diversas consultas, se determinó que “si bien a la hora de evaluar la admisión deben ser consideradas las pautas económicas, se torna necesario ponderar en los casos que requieren la intervención del servicio público, el interés superior del niño/a, en cualquier situación en que se vean involucrados”.

“Hemos considerado en este sentido que el juicio de adopción procura especialmente brindarle un hogar a los niños o niñas que no pueden tenerlo con sus familias de origen. Por ello, y si bien siempre se realiza una evaluación de cada caso particular, el Ministerio Público ha determinado no restringir la admisibilidad para acceder a la defensa pública considerando únicamente la pauta económica de los posibles adoptantes”, destacó.

Agregó además que, aún si se evaluara el proceso desde el lugar de los adoptantes, debe considerarse “el costo que la integración familiar traerá aparejado y aquellos posibles gastos de asistencia letrada privada que bien podrían destinarse a solventar los costos que implica ampliar un grupo familiar”.

Esta determinación además, contribuye a la sustanciación de procedimientos legales de adopción, desalentando cualquier práctica al margen de la ley.

El tema fue abordado en el “Congreso Nacional Interdisciplinario sobre Adopciones” organizado por la Escuela de Capacitación Judicial y desarrollado entre el 6 y 8 de octubre pasado. Allí se puso de manifiesto la importancia de que el Estado sea garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a acceder a una familia procurando el acceso gratuito al proceso y el otorgamiento de licencias durante el proceso de guarda y vinculación, entre otros aspectos a tener en cuenta.