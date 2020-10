Cuidarnos, la aplicación de SAO para reabrir el turismo

(ADN).- El intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei, adelantó que partir de la semana que viene para los propietarios de viviendas en Las Grutas de Viedma, Conesa, Sierra Grande y Valcheta podrán -a través de la aplicación Cuidarnos- registrarse para poder ingresar.

«Estamos haciendo una prueba que se llama Cuidarnos donde van a poder ingresar ahí, cargar sus datos, los requisitos que están establecidos como ser dueños, tener una constancia de certificados médicos y automáticamente la aplicación le va a dar un autorizado» dijo el jefe comunal hoy en Radio Noticias.

Casadei remarcó que esta primera prueba es una antesala a una apertura más agresiva si funciona bien, con una convocatoria a otros rionegrinos y luego en un plano nacional.

Sobre la reactivación turística en la ciudad, expresó: «con la Gobernadora estuvimos recorriendo el acceso de San Antonio y Las Grutas que está repavimentado y ampliado con bicisendas y ahora viene el tema de la pintura». Fue el martes, cuando Arabela Carreras volvía de Sierra Grande, donde presidió el egreso de cadetes de la Policía.

Puntualmente, sobre la crisis sanitaria, indicó que la disposición de un cordón sanitario ayudó a bajar los números de contagios y hoy pasaron a 87 los casos activos en San Antonio Oeste.

El jefe comunal expuso: «Si no usamos barbijos, si salimos y si tenemos las famosas juntadas no hay protocolo y no hay absolutamente nada que resguarde a la otra persona. La propagación más grande que tuvimos fue por haber compartido el mate en fábricas y plantas pesqueras».

De esta manera, Casadei manifestó: «Estamos trabajando fuerte en tener el mejor sistema sanitario posible, tanto nosotros como el gobierno de la provincia y tenemos buenas expectativas en los protocolos», al tiempo que se está ampliando el cupo de hoteles para turistas que tengan complicaciones por el covid.