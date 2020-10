«Con Macri, la CABA nos salió carísima a los argentinos»

(ADN).- “Con Mauricio Macri, la gestión de Rodríguez Larreta nos salió carísima a todos los argentinos y argentinas». De esta manera, el senador rionegrino, Martin Doñate (FdT), argumentó en favor del proyecto del Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En su exposición, Doñate argumentó en favor de la iniciativa del Gobierno nacional: “con Mauricio Macri la gestión de Rodríguez Larreta nos salió carísima a todos los argentinos y argentinas. Con un decreto simple y con protocolos de dudosísima legalidad y sin los mínimos fundamentos que exige la Ley, se le dio casi el triple de lo que necesitaban para prestar el servicio de seguridad transferido”, dijo ayer.

Doñate estableció su defensa basado en la urgente necesidad de equiparar los recursos de las provincias y en la inequidad con la que fueron tratadas las provincias patagónicas durante la gestión anterior. En ese sentido el Senador rionegrino explicó que: “pretenden mostrar a la administración de Rodríguez Larreta, a la ciudad más rica de la Argentina como una víctima de nuestro Gobierno y del federalismo cuando lo cierto es que si alguien sufrió las consecuencias de todas las decisiones que beneficiaron a la Capital, han sido el conjunto de las provincias argentinas”, subrayó.

Y continuó: “aunque las comparaciones sean odiosas, es inevitable comparar para tomar dimensión de lo que estamos hablando debemos analizar este territorio tan pequeño donde se emplaza la Capital, donde habita el poder económico y financiero, político y judicial, los grandes medios de comunicación. Estos pocos metros cuadrados donde habita el poder cuenta con un presupuesto multimillonario para su administración que creció sostenidamente durante los cuatro años del Gobierno de Macri. Entonces es necesario compararlo con la suma de los presupuestos de toda nuestra Patagonia. Todas las provincias al sur del río Colorado, esos miles y miles de kilómetros de provincias productoras de energía, donde se genera el 84 % del petróleo, donde se extrae el 80% del gas que consume el país, las de las grandes represas hidroeléctricas, los grandes emprendimientos mineros, forestales, hidrocarburíferos, de las bellezas turísticas, de las minerías. Bueno, todas esas provincias sumadas no alcanzan el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires que administra Horacio Rodríguez Larreta”.

En relación al federalismo, Doñate sostuvo que: “es necesario comprender de qué hablamos cuando hablamos de federalismo. ¿Qué significa no tener los servicios esenciales a mano como nos pasa en el interior profundo de la Argentina? No contar con transporte, aeropuertos, universidades, escuelas. Sufrir el clima y no tener a mano un médico o tener que viajar más de 200 kilómetros para llegar a una terapia intensiva. Esa es la realidad de la Argentina”, remarcó.

“Se reclama para tener algo de aquello que las provincias no tienen. Es inadmisible que mientras a los rionegrinos nos quitaban los reembolsos por puertos patagónicos y el plus por zona austral a nuestros jubilados, mientras nos decían que nos pongamos campera para caminar dentro de nuestras casas, se trasladaban esos recursos a esta ciudad rica. Y hubo silencios claro, hubo silencios que dolieron. Y muchos silencios fueron en nombre del federalismo, del provincialismo. Acá están las consecuencias tal como lo advertimos en aquel momento”, aseveró el Senador.

Por último, Doñate cerró su participación en la Cámara Alta preguntándose «qué sería de Río Negro sin un Gobierno nacional con una mirada redistributiva; si hoy la provincia no contara con la enorme cantidad de recursos que desde el Gobierno Nacional llegan a Río Negro en IFE, ATP, ATN para la provincia y municipios, Tarjetas alimentar, créditos.”

“La nuestra es una provincia que fue obligada a endeudarse en dólares y que firmó el Plan Patagonia presentado como “un antes y un después para nuestra Patagonia” y por el finalmente no se invirtió un solo peso. Ni medio metro de cordón cuneta. Hoy pagamos las consecuencias de esas decisiones. Es inadmisible que hoy veamos a senadores del interior de la Argentina defendiendo con uñas y dientes los privilegios de la ciudad de Buenos Aires”, concluyó.