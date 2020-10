ASPO: puente con restricciones y más controles en Viedma

(ADN).- Las ciudades de Viedma y Patagones acordaron el cierre del puente ferrocarretero a partir de hoy -lunes 26 de octubre- de 23 a 7 mientras dure la nueva etapa de ASPO en la capital provincial, para evitar la circulación de personas y la proliferación del virus. Además, habrá controles nocturnos y se esperan fuertes sanciones.

La medida se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre inclusive.

Juan Pablo Gorosito, quien fue puesto en funciones por el intendente Pedro Pesatti para coordinar las acciones vinculadas a la prevención covid-19 en Viedma, explicó que “este es un aislamiento que no está planteado como el original, es mucho más laxo si se quiere en función de una variable que es muy importante y es la variable económica».

En diálogo con Frecuencia VyP indicó que «en este contexto lo que tenemos que hacer es atacar, de acuerdo a lo que dicen los médicos y en algo que se coincide en todo el mundo: el movimiento de la noche, porque los factores que generan la mayor cantidad de contagios se producen de noche en encuentros familiares, juntadas de amigos, etcétera y que genera que se estrese el sistema de salud en este caso en Viedma”.

Gorosito añadió que “para lograr un mayor y mejor control no alcanza con los que se realizan desde la Municipalidad y por eso es que tenemos que coordinar acciones con las fuerzas provinciales y las fuerzas federales. Y fundamentalmente necesitamos un mayor control de la Justicia Federal en relación a las sanciones porque se puede controlar mucho, pero si luego no hay sanciones la gente después no va a cumplir. Igualmente hay gente que hoy incumple y si bien es una minoría nos está causando muchos problemas a todos los viedmenses”.

Respecto de la circulación al balneario El Cóndor “seguirá como hasta ahora por el momento. De todos modos la circulación mayormente es de día”, destacó.