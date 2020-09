UPCN pidió trabajo rotativo en las oficinas públicas

(ADN). – La UPCN de Río Negro pidió al gobierno que convoque a la Mesa de la Función Pública para revisar y modificar los lineamientos que se aplican hoy para la asistencia de los agentes estatales en la administración pública y propone trabajar sobre un protocolo de concurrencia rotativa que sea común a todos los organismos, ante las medidas de prevención sanitarias por la pandemia de coronavirus.

Señaló el gremio que los diferentes ministerios, e incluso las distintas áreas dentro de un mismo organismo, establecen modelos ‘sui géneris’ de trabajo a distancia combinados con asistencia, que no son favorables ni para resguardo de la salud de los trabajadores ni para garantizar los servicios a los ciudadanos.

En una nota remitida a la titular de la Función Pública, Liliana Arriaga, reclamó consensuar una manera segura que garantice sanidad y servicios, priorizando la salud de los trabajadores que asisten a sus trabajos porque no son personal de riesgo. UPCN planteó la necesidad de establecer una asistencia rotativa a los lugares de trabajo (a quienes no presenten riesgos, ni tengan hijos o personas a su cuidado), que asegure los 15 días de aislamiento entre turnos y no comprometa ningún derecho salarial.

«Pedimos que se aumenten y extremen las medidas de higiene que, en muchas oficinas, se están implementando de manera relajada. Además se propone hacer desinfección completa diaria de cada organismo, tal y como se hizo en los edificios donde algún agente fue positivo de COVID-19» destacó el gremio.