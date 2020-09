“Los pacientes de más de 70 no tienen chances de salir de un respirador”

(ADN).- La directora del hospital de Cipolletti, Claudia Muñoz, pidió a la población «tomar conciencia» de los cuidados para evitar los contagios de coronavirus, ya que si continúa el aumento de casos el sistema no podrá atender a todos, y ello implica seleccionar qué paciente tendrá acceso a un respirador artificial en el caso que sea necesario.

“Se está muriendo la gente porque no tomamos conciencia de lo que está pasando. Esto es una pandemia que mató a miles de personas en el mundo y Argentina no va a estar exceptuada sino cambiamos nuestra cultura”, indicó la jefa del nosocomio en declaraciones a FM 750.

En ese sentido, focalizó en la crisis que atraviesa el Alto Valle. “Va a primar el paciente que tenga chances de salir. No vamos a colapsar un sistema de salud con pacientes que no tengan chanches recuperación” detalló, y remarcó: “los pacientes de más de 70 no tiene chances de salir de un respirador”.

Ese razonamiento es común a todos los hospitales de Río Negro, ya que forma parte del protocolo del Comité Bioético. En consecuencia, el criterio se aplicará ante la decisión de qué paciente priorizar.